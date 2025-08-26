    América

    El humilde gesto de Saint-Maximin con su compañero que enamora al América

    Con los reflectores encima por su debut soñado, el francés reconoció a Isaías Violante tras vencer al Atlas.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video El gesto de Saint-Maximin con su compañero que enamora al americanismo

    Allan Saint-Maximin tiene enamorada a la afición del América, pues no solo ha demostrado su calidad dentro de la cancha, sino también su calidad humana.

    Y es que pese a tener todos los reflectores encima por su espectacular debut con gol para darle el triunfo a las Águilas sobre Atlas por 2-4, el futbolista francés tuvo un gran gesto con uno de sus compañeros.

    PUBLICIDAD

    Saint-Maximin le agradeció a Isaías Violante por asistirlo en una noche mágica en el Estadio Jalisco: “Gracias por el pase, mi hermano”.

    El comentario del francés fue en la publicación de Violante tras la victoria en la Jornada 6 que llevó al América al subliderato del Torneo Apertura 2025.

    Allan Saint-Maximin es el hombre del momento en el futbol mexicano. El francés entró al campo al minuto 62 cuando el partido iba 2-2 y al 89’ selló la remontada azulcrema.

    Para muchos, Saint-Maximin protagonizó el festejo más largo en la historia Liga MX, pues tardó cerca de un minuto y medio en celebrar, dar piruetas, abrazar a todo su equipo y bailar frente a la afición.

    Esto ha provocado que el americanismo esté ilusionado con su fichaje bomba, los fans ya lo quieren ver de titular cuando las Águilas reciban a Pachuca este sábado 30 de agosto en la Jornada 7.

    Video Saint-Maximin defiende al América y ¡humilla a aficionado de Cruz Azul!

    Más sobre América

    1 min
    Atlas busca a pequeño aficionado que sufrió en la derrota ante América

    Atlas busca a pequeño aficionado que sufrió en la derrota ante América

    1 min
    Allan Saint-Maximin tiene argumentos para ser un protagonista de la Liga MX

    Allan Saint-Maximin tiene argumentos para ser un protagonista de la Liga MX

    2:38
    ¡Maximin se puede robar la Liga MX! Esto piensan sus compañeros

    ¡Maximin se puede robar la Liga MX! Esto piensan sus compañeros

    1 min
    Cuauhtémoc Blanco no es de Tepito, la historia detrás del mito

    Cuauhtémoc Blanco no es de Tepito, la historia detrás del mito

    1 min
    Gato Ortiz se viraliza en redes por este regaño a jugador del América

    Gato Ortiz se viraliza en redes por este regaño a jugador del América

    Relacionados:
    AméricaAllan Saint-MaximinIsaías Violante

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Consuelo
    Gratis
    Algo azul
    ¿Quieres ser mi hijo?
    Camino a Arcadia
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD