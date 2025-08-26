El humilde gesto de Saint-Maximin con su compañero que enamora al América

Video El gesto de Saint-Maximin con su compañero que enamora al americanismo

Allan Saint-Maximin tiene enamorada a la afición del América, pues no solo ha demostrado su calidad dentro de la cancha, sino también su calidad humana.

Y es que pese a tener todos los reflectores encima por su espectacular debut con gol para darle el triunfo a las Águilas sobre Atlas por 2-4, el futbolista francés tuvo un gran gesto con uno de sus compañeros.

PUBLICIDAD

Saint-Maximin le agradeció a Isaías Violante por asistirlo en una noche mágica en el Estadio Jalisco: “Gracias por el pase, mi hermano”.

El comentario del francés fue en la publicación de Violante tras la victoria en la Jornada 6 que llevó al América al subliderato del Torneo Apertura 2025.

Allan Saint-Maximin es el hombre del momento en el futbol mexicano. El francés entró al campo al minuto 62 cuando el partido iba 2-2 y al 89’ selló la remontada azulcrema.

Para muchos, Saint-Maximin protagonizó el festejo más largo en la historia Liga MX, pues tardó cerca de un minuto y medio en celebrar, dar piruetas, abrazar a todo su equipo y bailar frente a la afición.

Esto ha provocado que el americanismo esté ilusionado con su fichaje bomba, los fans ya lo quieren ver de titular cuando las Águilas reciban a Pachuca este sábado 30 de agosto en la Jornada 7.