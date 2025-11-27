Video Maximin al rescate; así se prepara el francés para la vuelta vs. Monterrey

América extraño en el juego de ida de Cuartos de Final a Allan Saint-Maximin luego de que las Águilas sufrieran una dolorosa derrota frente a los Rayados, sin embargo, todo indica que el francés regresará más fuerte.

Y es que el atacante, quien se perdió el juego ante Monterrey por un cuadro viral, publicó en sus redes sociales la preparación que está teniendo para reaparecer con los Azulcremas que lo necesitará para buscar la remontada en el estadio Ciudad de los Deportes.

En los videos publicados por Maximin se ve al futbolista practicar su puntería y destreza para anotar goles dentro de las instalaciones del América.

De acuerdo con reportes Allan Saint Maximin ya podrá tener minutos para el partido de vuelta ante los Rayados y en un inició se había mencionado que el francés podría ser suplente, sin embargo, ante los goles que necesita América el jugador iniciaría de titular.

Otro de los jugadores que podría regresar con los Azulcremas es Henry Martín quien ya tiene el alta médica y estuvo en el banquillo en la ida en el Gigante de Acero.

América recibe este sábado 29 de noviembre a Rayados c on la obligación de ganar por dos goles para mantenerse con vida en la liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX.