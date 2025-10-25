Video ¿Vieron eso? Saint-Maximin es captado en un momento atípico en la banca

André Jardine volvió a mostrar algunas variantes en su alineación inicial como la titularidad de Patricio Salas y con Miguel Vázquez de nuevo desde el arranque para tratar de alcanzar los minutos que necesita en la regla de menores.

El delantero francés Alan Saint-Maximin regresó a la banca luego de que en la fecha pasada contra Puebla, Jornada Doble, fuera titular y al momento de paneo televisivo, el futbolista se vio relajado en la banca y comiendo algún tipo de botana.

Despreocupado, Alan Saint-Maximin esperaba su oportunidad luego de varios partidos sin gol, pues no marca desde la Jornada 7 cuando le hizo un tanto al Pachuca, antes le hizo gol al Atlas en el Estadio Jalisco; sólo dos anotaciones en nueve partidos disputados previo al duelo en El Encanto.

La llegada del francés causó furor, arribó en plan de figura a las filas del América, pero su cuota goleadora se ha visto congelada, aunque no así su aporte ofensivo con los minutos que llega a tener por parte de André Jardine, quien dio tremenda arenga a mitad del primer tiempo.