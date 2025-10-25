    Allan Saint-Maximin

    Así sorprenden a Alan Saint-Maximin en la banca previo al Mazatlán vs. América

    Instantes previos al silbatazo inicial, el delantero francés botaneaba a placer a espera de tener minutos de juego.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Video ¿Vieron eso? Saint-Maximin es captado en un momento atípico en la banca

    Mazatlán vs. América fue apenas la segunda función en el día de apertura de la Jornada 15 de la Liga MX, recta final del torneo hacia la Liguilla, en el que las Águilas pretendían amarrar su boleto la noche de este viernes directo a los Cuartos de Final.

    André Jardine volvió a mostrar algunas variantes en su alineación inicial como la titularidad de Patricio Salas y con Miguel Vázquez de nuevo desde el arranque para tratar de alcanzar los minutos que necesita en la regla de menores.

    El delantero francés Alan Saint-Maximin regresó a la banca luego de que en la fecha pasada contra Puebla, Jornada Doble, fuera titular y al momento de paneo televisivo, el futbolista se vio relajado en la banca y comiendo algún tipo de botana.

    Despreocupado, Alan Saint-Maximin esperaba su oportunidad luego de varios partidos sin gol, pues no marca desde la Jornada 7 cuando le hizo un tanto al Pachuca, antes le hizo gol al Atlas en el Estadio Jalisco; sólo dos anotaciones en nueve partidos disputados previo al duelo en El Encanto.

    La llegada del francés causó furor, arribó en plan de figura a las filas del América, pero su cuota goleadora se ha visto congelada, aunque no así su aporte ofensivo con los minutos que llega a tener por parte de André Jardine, quien dio tremenda arenga a mitad del primer tiempo.

    América sigue la estela del Toluca, líder de la Liga MX Apertura 2025, rumbo a la Liguilla, a donde es seguro que clasificará, pero busca hacerlo en lo más alto de la tabla para asegurar localía en el camino de la fase decisiva y hasta una posible Final.

