Santos vs. Querétaro | Horario y dónde ver este encuentro de la Liga MX

Este domingo 26 de octubre de 2025, el estadio TSM Corona será el escenario del enfrentamiento entre Santos Laguna y Querétaro, correspondiente a la jornada 15 de la Liga MX.

Actualmente, Santos Laguna ocupa la posición 13 de la tabla con un total de 14 puntos, habiendo logrado cuatro victorias en la temporada. En su último encuentro, el equipo local empató, lo que refleja una racha que busca mejorar en este partido crucial.

Por su parte, Querétaro se encuentra en la posición 14, también con 14 puntos y cuatro victorias, pero llega a este duelo tras una victoria en su más reciente partido, lo que podría influir en su desempeño.

Ambos equipos comparten una situación similar en la clasificación, lo que añade un nivel de competitividad al encuentro. Con la misma cantidad de puntos y victorias, la necesidad de sumar para escalar posiciones es evidente. Este partido promete ser un punto de inflexión para ambos y los aficionados están atentos a cómo se desarrollará. Para conocer más sobre cómo y dónde ver este partido, sigue leyendo.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO SANTOS VS. QUERÉTARO DE LA JORNADA 15

Santos llega al partido con la necesidad de redimirse tras haber rescatado un punto en su último encuentro contra Mazatlán FC, lo que ha generado algunas dudas en su rendimiento. Por otro lado, Querétaro se presenta en alza, tras haberse impuesto a Guadalajara, lo que les brinda confianza y motivación para enfrentar este desafío.

Cuándo es el Santos vs. Querétaro: el juego es el domingo, 26 de octubre de 2025 en el TSM Corona.

A qué hora es el Santos vs. Querétaro: el partido inicia en México a las 5:00PM; en Estados Unidos es a las 7:00PM tiempo del Este, 6:00PM tiempo del Centro y 4:00PM tiempo del Pacífico.

Dónde ver el Santos vs. Querétaro: sigue la transmisión de este partido en México y Estados Unidos por la señal de ViX.