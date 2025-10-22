    Santos Laguna

    Santos deja ir el triunfo de último minuto ante Mazatlán

    El equipo lagunero alargó su racha de no ganar como visitante en la Liga MX.

    Por:
    Raúl Martínez.
    Video ¡Empate agónico! Facundo Almada iguala con un cabezazo poderoso

    Santos perdió la oportunidad de romper la racha de no ganar de visitante luego de que Mazatlán se encontrara con el empate en los últimos minutos del partido correspondiente a la jornada 14 del Apertura 2025 de la Liga MX.

    El equipo lagunero había logrado darle la vuelta a los cañoneros, pero un gol de Facundo Almada para poner el 2-2 impidió que se quedaran con los tres puntos que los ponía en puestos de Play In.

    PUBLICIDAD

    A los 10 minutos Carlos Meraz adelantó a Mazatlán luego de un rebote que dejó el portero rival tras una gran atajada.

    Santos buscó responder de inmediato, pero tuvo que esperar hasta la segunda parte luego de que Aldo López se encontrará el balón dentro del área para empatar el juego al minuto 57.

    Mazatlán dominaba y generaba las mejores oportunidades frente al arco rival, sin embargo, Santos Laguna marcó el segundo gol por medio de Kevin Palacios cuando se jugaba el minuto 76’.

    Los locales se fueron con todo en busca del gol del empate y fue al minuto 90+2 cuando Facundo Almada, con un cabezo, le dio el empate a los Cañoneros.

    Con el empate el conjunto del Mazatlán se ubica en el puesto 14 con 12 puntos, mientras que Santos Laguna se pone en la onceava posición con con 14 unidades.

    Más sobre Santos Laguna

    1:16
    ¡Empate agónico! Facundo Almada iguala con un cabezazo poderoso

    ¡Empate agónico! Facundo Almada iguala con un cabezazo poderoso

    1:16
    ¡Voltereta! Kevin Palacios cruza el tiro y vence al arquero Cañonero

    ¡Voltereta! Kevin Palacios cruza el tiro y vence al arquero Cañonero

    1:09
    ¡Golazo de Santos! Aldo López define la gran jugada de Ocejo

    ¡Golazo de Santos! Aldo López define la gran jugada de Ocejo

    1:16
    ¡Osote! Fabio Gomes falla una clara ante la duda del fuera de lugar

    ¡Osote! Fabio Gomes falla una clara ante la duda del fuera de lugar

    1:17
    ¡Se ilusionaban! Le anulan el gol a Mazatlán por fuera de lugar

    ¡Se ilusionaban! Le anulan el gol a Mazatlán por fuera de lugar

    Relacionados:
    Santos LagunaMazatlán FC

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Tomy Zombie
    Gratis
    Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    Tráiler: La Trevi sin filtro
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD