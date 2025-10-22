Santos perdió la oportunidad de romper la racha de no ganar de visitante luego de que Mazatlán se encontrara con el empate en los últimos minutos del partido correspondiente a la jornada 14 del Apertura 2025 de la Liga MX.

El equipo lagunero había logrado darle la vuelta a los cañoneros, pero un gol de Facundo Almada para poner el 2-2 impidió que se quedaran con los tres puntos que los ponía en puestos de Play In.

A los 10 minutos Carlos Meraz adelantó a Mazatlán luego de un rebote que dejó el portero rival tras una gran atajada.

Santos buscó responder de inmediato, pero tuvo que esperar hasta la segunda parte luego de que Aldo López se encontrará el balón dentro del área para empatar el juego al minuto 57.

Mazatlán dominaba y generaba las mejores oportunidades frente al arco rival, sin embargo, Santos Laguna marcó el segundo gol por medio de Kevin Palacios cuando se jugaba el minuto 76’.

Los locales se fueron con todo en busca del gol del empate y fue al minuto 90+2 cuando Facundo Almada, con un cabezo, le dio el empate a los Cañoneros.