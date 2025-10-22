Chivas perdió 1-0 ante Querétaro en actividad de la Jornada 14 del Apertura 2025 de la Liga MX, en un partido en el que fue una sombra de anteriores juegos.

Un gol tempranero de Ali Ávila fue suficiente para detener la racha de cuatro victorias consecutivas por parte del conjunto del Guadalajara, que complica todavía aspiraciones de ir a la Liguilla de forma directa en estos momentos.

No fue la noche de Armando 'Hormiga' González, quien falló dos ocasiones claras de gol y además salió del partido por molestias musculares en el descanso.

Guillermo Allison fue un héroe notable en La Corregidora al evitar, con dos acciones importantes, el empate de Chivas. Primero en tiro de Efraín Álvarez y luego con remate de Santiago Sandoval.

En el segundo tiempo, Gabriel Milito metió cambios con Roberto 'Piojo' Alvarado, Teun Wilke y hasta Hugo Camberos, pero increíblemente no disparó ni una vez a portería para conseguir el empate.