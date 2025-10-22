    Guadalajara

    Querétaro derrota a Chivas para frenar su racha de triunfos seguidos

    Guadalajara vio cortada su racha de cuatro victorias al hilo previo a jugar el Clásico Tapatío.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Video Resumen | Chivas sufre dolorosa derrota con Querétaro

    Chivas perdió 1-0 ante Querétaro en actividad de la Jornada 14 del Apertura 2025 de la Liga MX, en un partido en el que fue una sombra de anteriores juegos.

    Un gol tempranero de Ali Ávila fue suficiente para detener la racha de cuatro victorias consecutivas por parte del conjunto del Guadalajara, que complica todavía aspiraciones de ir a la Liguilla de forma directa en estos momentos.

    No fue la noche de Armando 'Hormiga' González, quien falló dos ocasiones claras de gol y además salió del partido por molestias musculares en el descanso.

    Guillermo Allison fue un héroe notable en La Corregidora al evitar, con dos acciones importantes, el empate de Chivas. Primero en tiro de Efraín Álvarez y luego con remate de Santiago Sandoval.

    En el segundo tiempo, Gabriel Milito metió cambios con Roberto 'Piojo' Alvarado, Teun Wilke y hasta Hugo Camberos, pero increíblemente no disparó ni una vez a portería para conseguir el empate.

    Con este resultado y previo a jugar el Clásico Tapatío ante Atlas el fin de semana, Chivas se mantiene octavo con 20 puntos y aún sueña con Liguilla directa gracias a la derrota de Pachuca ante Tigres en el Estadio Hidalgo. Querétaro se mete a la pelea por un boleto al Play-In con 14 unidades.

