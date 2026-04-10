Liga MX Santos Laguna anuncia la 13ª edición del Guerretón La iniciativa se llevará acabo durante el partido entre los laguneros frente a Monterrey de la jornada 17.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Santos Laguna, a través de su programa de responsabilidad social Guerreros de Corazón y en conjunto con Ganar Sirviendo, presentó de manera oficial l a edición número 13 de Guerretón, iniciativa que fomenta la solidaridad y el apoyo a niñas y niños en situación de vulnerabilidad en la Comarca Lagunera.

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La conferencia de prensa se llevó a cabo en el Auditorio Orlegi de Territorio Santos Modelo, con la participación de Laura Irarragorri Kalb, Presidenta de Ganar Sirviendo a través de un mensaje; Alejandro Irarragorri Kalb, Presidente de Club Santos Laguna; Mariana Alvídrez, Gerente General

de Ganar Sirviendo; y Silvia Martínez, representante de FRATER Laguna.

La tradicional lluvia de peluches y juguetes de Guerretón 2026 se realizará el próximo domingo 26 de abril en el Estadio Corona, e n el marco del partido entre Santos Laguna y Rayados.

Durante su intervención, Alejandro Irarragorri Kalb destacó que esta iniciativa refleja la esencia del Club dentro y fuera de la cancha, subrayando que, a lo largo de 12 ediciones, se han recaudado más de 121 mil juguetes, beneficiando a diversas asociaciones e instituciones de la región, además de la instalación de cuatro ludotecas en la Comarca Lagunera.

Por su parte, Mariana Alvídrez detalló que, además de la colecta de juguetes, desde 2024 Guerretón ha evolucionado para incluir la recaudación de donativos económicos, destinados a proyectos de impacto social que contribuyen al desarrollo integral de la infancia, alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

En este sentido, Silvia Martínez resaltó la importancia de la colaboración entre organizaciones, destacando que en esta edición se impulsará un proyecto comunitario enfocado en el bienestar de niñas y niños, a través del fortalecimiento de espacios que contribuyan a su desarrollo.