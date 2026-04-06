    Liga MX

    Horarios y dónde ver los partidos de la Jornada 14 de Liga MX Clausura 2026

    Consulta los días, horarios y canales donde podrás ver los partidos correspondientes a la fecha 14 del futbol mexicano.

    Por:
    Raúl Martínez
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    Video Así podrás ver la Jornada 14 de la Liga MX Clausura 2026

    Se juega la Jornada 14 de la Liga MX Clausura 2026 donde se esperan grandes partidos como el América frente a Cruz Azul en el estadio Banorte luego de casi dos años del último partido que disputó las Águilas en su casa.

    Por su parte, las Chivas buscan reencontrarse con la victoria luego de rescatar el empate de último minuto ante Pumas cuando visiten a los Tigres que buscan mantenerse en puestos de liguilla.

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    Mientras que Toluca recibe al Atlético de San Luis luego de perder el invicto en la jornada 13 del Clausura 2026.

    HORARIO Y DÓNDE VER LA JORNADA 14 DE LA LIGA MX CLAUSURA 2026

    En esta fecha la disputa por meterse a los puestos de liguilla se mantendrá al rojo vivo ya que hay más de seis equipos que están peleando por el sexto, séptimo y octavo puesto en la tabla general.

    Puebla vs. León

    • Viernes 10 de abril
    • 19:00 MX | 21:00 ET | 20:00 CT | 18:00 PT
    • TUDN, tudn.com y la app de TUDN en Estados Unidos

    Querétaro vs. Necaxa

    • Sábado 11 de abril
    • 17:00 MX | 19:00 ET | 18:00 CT | 16:00 PT
    • ViX en Estados Unidos

    Atlas vs. Monterrey

    • Sábado 11 de abril
    • 19:00 MX | 21:00 ET | 20:00 CT | 18:00 PT
    • Univision, TUDN, tudn.com y la app de TUDN en Estados Unidos; Canal 5 y TUDN en México

    Pachuca vs. Santos Laguna

    • Sábado 11 de abril
    • 19:00 MX | 21:00 ET | 20:00 CT | 18:00 PT
    • ViX en Estados Unidos

    América vs. Cruz Azul

    • Sábado 11 de abril
    • 21:05 MX | 23:05 ET | 22:05 CT | 20:05 PT
    • Univision, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX en Estados Unidos; Canal 5 y TUDN en México

    Pumas vs. Mazatlán FC

    • Domingo 12 de abril
    • 12:00 MX | 14:00 ET | 13:00 CT | 11:00 PT
    • Univision, TUDN, tudn.com y la app de TUDN en Estados Unidos; Las Estrellas y TUDN en México
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    Toluca vs. Atlético de San Luis

    • Domingo 12 de abril
    • 19:00 MX | 21:00 ET | 20:00 CT | 18:00 PT
    • TUDN, tudn.com y la app de TUDN en Estados Unidos Canal 5 y TUDN en México
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