Liga MX Horarios y dónde ver los partidos de la Jornada 14 de Liga MX Clausura 2026 Consulta los días, horarios y canales donde podrás ver los partidos correspondientes a la fecha 14 del futbol mexicano.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Así podrás ver la Jornada 14 de la Liga MX Clausura 2026

Se juega la Jornada 14 de la Liga MX Clausura 2026 donde se esperan grandes partidos como el América frente a Cruz Azul en el estadio Banorte luego de casi dos años del último partido que disputó las Águilas en su casa.

Por su parte, las Chivas buscan reencontrarse con la victoria luego de rescatar el empate de último minuto ante Pumas cuando visiten a los Tigres que buscan mantenerse en puestos de liguilla.

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Mientras que Toluca recibe al Atlético de San Luis luego de perder el invicto en la jornada 13 del Clausura 2026.

HORARIO Y DÓNDE VER LA JORNADA 14 DE LA LIGA MX CLAUSURA 2026

En esta fecha la disputa por meterse a los puestos de liguilla se mantendrá al rojo vivo ya que hay más de seis equipos que están peleando por el sexto, séptimo y octavo puesto en la tabla general.

Puebla vs. León

Viernes 10 de abril

19:00 MX | 21:00 ET | 20:00 CT | 18:00 PT

TUDN, tudn.com y la app de TUDN en Estados Unidos

Querétaro vs. Necaxa



Sábado 11 de abril

Sábado 11 de abril 17:00 MX | 19:00 ET | 18:00 CT | 16:00 PT

ViX en Estados Unidos

Atlas vs. Monterrey

Sábado 11 de abril

19:00 MX | 21:00 ET | 20:00 CT | 18:00 PT

Univision, TUDN, tudn.com y la app de TUDN en Estados Unidos; Canal 5 y TUDN en México

Pachuca vs. Santos Laguna

Sábado 11 de abril

19:00 MX | 21:00 ET | 20:00 CT | 18:00 PT

ViX en Estados Unidos

América vs. Cruz Azul

Sábado 11 de abril

21:05 MX | 23:05 ET | 22:05 CT | 20:05 PT

Univision, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX en Estados Unidos; Canal 5 y TUDN en México

Pumas vs. Mazatlán FC

Domingo 12 de abril

12:00 MX | 14:00 ET | 13:00 CT | 11:00 PT

Univision, TUDN, tudn.com y la app de TUDN en Estados Unidos; Las Estrellas y TUDN en México

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Toluca vs. Atlético de San Luis