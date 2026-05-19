Liga MX Santos Laguna anuncia a Renato Paiva como técnico para el Apertura 2026 El conjunto de la Comarca hizo el anuncio a través de las redes sociales con un emotivo video.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Santos contrata a técnico ex de Toluca

Club Santos inició su restructura para el Apertura 2026 de la Liga MX, y lo hizo de forma extraordinaria, con el director técnico, quien suplirá a Roberto Tapia, estratega que terminó este Clausura 2026.

A través de las redes sociales, el club informó la incorporación de Renato Paiva por dos años, el técnico portugués ya conoce la Liga MX y al futbolista mexicano.

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“ Club Santos Laguna anuncia la llegada de Renato Paiva como Director Técnico de los Guerreros.

El estratega portugués se incorpora a la institución como parte de la reestructura deportiva del Club, enfocada en fortalecer la metodología de trabajo, potenciar las diferentes áreas deportivas e impulsar un cambio de fondo orientado al máximo rendimiento”.

Paiva ha tenido un par de lapsos en el futbol mexicano, primero con los Esmeraldas de León, donde conoció México, eso fue en el 2022, tras su salida dirigió en Brasil con el Bahía.

Después regresó para dirigir a los Diablos Rojos de Toluca, equipo con el que acarició la posibilidad de un título con un gran equipo. Tras su salida regresó al futbol de Brasil para ser técnico del Botafogo y el Fortaleza.

Además de estos equipos en México y Brasil, dirigió en su país natal, Portugal, ahí fue el timonel del Benfica B, y otro paso fue en Ecuador con el Independiente del Valle.

Renato Paiva tendrá una dura prueba al llegar a Santos Laguna, ya que este torneo terminó como último lugar de la clasificación general, solo sumaron 12 puntos, ganaron dos partidos como local y uno como visitante.