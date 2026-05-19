    Liga MX

    Santos Laguna anuncia a Renato Paiva como técnico para el Apertura 2026

    El conjunto de la Comarca hizo el anuncio a través de las redes sociales con un emotivo video.

    Por:
    Alonso Ramírez
    add
    Síguenos en Google
    Video Santos contrata a técnico ex de Toluca

    Club Santos inició su restructura para el Apertura 2026 de la Liga MX, y lo hizo de forma extraordinaria, con el director técnico, quien suplirá a Roberto Tapia, estratega que terminó este Clausura 2026.

    A través de las redes sociales, el club informó la incorporación de Renato Paiva por dos años, el técnico portugués ya conoce la Liga MX y al futbolista mexicano.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Pumas se ilusiona con el título del Arsenal en Premier League
    1 mins

    Pumas se ilusiona con el título del Arsenal en Premier League

    Liga MX
    ¿Se le cumplió? El deseo de Efraín Juárez con el arbitraje para la Final de Liga MX
    1 mins

    ¿Se le cumplió? El deseo de Efraín Juárez con el arbitraje para la Final de Liga MX

    Liga MX
    Salcedo compara a 'Tecatito' Corona con Neymar y lamenta que no vaya al Mundial 2026
    1 mins

    Salcedo compara a 'Tecatito' Corona con Neymar y lamenta que no vaya al Mundial 2026

    Liga MX
    ¿Cuánto cuestan los boletos del partido Cruz Azul vs. Pumas de la Final?
    1 mins

    ¿Cuánto cuestan los boletos del partido Cruz Azul vs. Pumas de la Final?

    Liga MX
    Pumas y Cruz Azul se verán nuevamente las caras en una Final de Liga MX
    1 mins

    Pumas y Cruz Azul se verán nuevamente las caras en una Final de Liga MX

    Liga MX
    Gerardo Espinoza es el nuevo director técnico de La Franja
    1 mins

    Gerardo Espinoza es el nuevo director técnico de La Franja

    Liga MX
    Designaciones arbitrales para la Final de Liga MX Pumas vs. Cruz Azul
    2 mins

    Designaciones arbitrales para la Final de Liga MX Pumas vs. Cruz Azul

    Liga MX
    Pumas vs. Cruz Azul: Canales y dónde ver la Ida de la Final Liga MX
    1 mins

    Pumas vs. Cruz Azul: Canales y dónde ver la Ida de la Final Liga MX

    Liga MX
    Efraín Juárez vs. Joel Huiqui: Historial de Finales de Liga MX entre técnicos mexicanos
    2 mins

    Efraín Juárez vs. Joel Huiqui: Historial de Finales de Liga MX entre técnicos mexicanos

    Liga MX
    Finn Bálor se burla de Penta Zero Miedo tras eliminación de Pachuca
    1 mins

    Finn Bálor se burla de Penta Zero Miedo tras eliminación de Pachuca

    Liga MX

    Club Santos Laguna anuncia la llegada de Renato Paiva como Director Técnico de los Guerreros.
    El estratega portugués se incorpora a la institución como parte de la reestructura deportiva del Club, enfocada en fortalecer la metodología de trabajo, potenciar las diferentes áreas deportivas e impulsar un cambio de fondo orientado al máximo rendimiento”.

    Paiva ha tenido un par de lapsos en el futbol mexicano, primero con los Esmeraldas de León, donde conoció México, eso fue en el 2022, tras su salida dirigió en Brasil con el Bahía.

    Después regresó para dirigir a los Diablos Rojos de Toluca, equipo con el que acarició la posibilidad de un título con un gran equipo. Tras su salida regresó al futbol de Brasil para ser técnico del Botafogo y el Fortaleza.

    Además de estos equipos en México y Brasil, dirigió en su país natal, Portugal, ahí fue el timonel del Benfica B, y otro paso fue en Ecuador con el Independiente del Valle.

    Renato Paiva tendrá una dura prueba al llegar a Santos Laguna, ya que este torneo terminó como último lugar de la clasificación general, solo sumaron 12 puntos, ganaron dos partidos como local y uno como visitante.

    Video Por esto ‘Kun’ Agüero posa con la playera de Santos Laguna
    Relacionados:
    Liga MXSantos LagunaRenato Manuel Alves Paiva

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    Socias por accidente
    Riquísimos por cierto
    Gratis
    Todas. Debanhi, una historia de redes
    Gratis
    Papá Soltero
    Gratis
    Laura Bozzo
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX