Santos Laguna Santos Laguna ya tendría a un elegido para ser su nuevo entrenador Santos terminó el reciente torneo en el último lugar de la tabla general con solo 12 puntos.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Santos Laguna ya tiene al elegido para ser el director técnico en el Apertura 2026

Renato Paiva está cerca de regresar a la Liga MX, luego de que el portugués se encuentra a solo una firma de convertirse en el nuevo entrenador de Santos Laguna por los próximos dos años.

El equipo norteño acumula años de malos resultados. En el Torneo Clausura 2026 finalizó en el último lugar de la tabla general con solo 12 unidades, producto de tres victorias, tres empates y 11 derrotas.

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¿Por qué Santos Laguna eligió a Renato Paiva?

Por el banquillo desfilaron dos entrenadores, Francisco Rodríguez Vílchez y Omar Tapia, pero ni uno ni otro lograron revertir la mala racha del equipo.

Daniel Velasco, reportero de TUDN en la Comarca Lagunera, explicó que el lusitano le ganó la carrera a otros candidatos tras presentar un proyecto que convenció a la directiva.

“Después de varias entrevistas, entre ellas con Nicolás Larcamón, Leandro Cufré e incluso en meses pasados con Robert Dante Siboldi, el candidato que hoy adelanta en el proceso es Renato Paiva”, aseguró.

“Tienen un par de semanas en esta negociación y también un par de entrevistas. Presentó un proyecto que le llenó el ojo a la directiva que encabeza Alejandro Irarragorri Kalb”, añadió Velasco.

Paiva todavía no ha firmado, pero sería cuestión de horas para que lo haga, en un contrato por los próximos dos años.

De esta manera, Renato Paiva tendría una nueva oportunidad en el futbol mexicano tras sus pasos por Club León y Toluca.