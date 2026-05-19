Liga MX Efraín Juárez vs. Joel Huiqui: Historial de Finales de Liga MX entre técnicos mexicanos Pumas vs. Cruz Azul será la Final 24 de la historia que tendrá enfrentamiento de mexicanos en el banquillo.

Video ¿Cuántas Finales de Liga MX se han jugado entre técnicos mexicanos?

Efraín Juárez y Joel Huiqui protagonizarán la Final de Liga MX número 24 entre técnicos mexicanos cuando Pumas y Cruz Azul luchen por el título del Torneo Clausura 2026.

La Liguilla debutó en el futbol mexicano en la temporada 1970-71 y en su primer año hubo entrenadores mexicanos en la Final. El América de José Antonio Roca derrotó 2-0 en el marcador global al Toluca de Ignacio Trelles.

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En la era de los torneos largos se jugaron ocho Finales entre técnicos mexicanos. Además de Roca y Trelles, Raúl Cárdenas, Manuel Lapuente, Alberto Guerra, Héctor Pulido, Víctor Manuel Vucetich, Luis Fernando Tena y Juan Manuel Álvarez se enfrentaron a un compatriota en la Final.

Desde el inicio de los torneos cortos, se han disputado 15 Finales de Liga MX con entrenadores mexicanos. La primera fue en el Invierno 1996 entre los Santos de Alfredo Tena y el Necaxa de Manuel Lapuente.

Mientras que la última fue hace 13 años cuando Miguel Herrera y Guillermo Vázquez se vieron las caras en la Final del Clausura 2013 que ganó América contra Cruz Azul.

Enrique Meza, Raúl Arias, Javier Aguirre, Luis Fernando Tena, Fernando Quirarte, Hugo Sánchez, Mario Carrillo, Daniel Guzmán, José Luis Trejo, José Manuel de la Torre, Benjamín Galindo, Víctor Manuel Vucetich y Tomás Boy han sido los otros estrategas mexicanos que se han enfrentado entre ellos en Finales de Liga MX en los torneos cortos.

Ahora Efraín Juárez y Joel Huiqui se unirán a la lista en busca de que la Liga MX vuelva a tener un técnico campeón tras casi seis años, desde que Ignacio Ambriz se coronó con León en el Apertura 2020.

Todas las Finales de Liga MX entre técnicos mexicanos

Torneos largos

1970-71: América (José Antonio Roca) 2-0 Toluca (Ignacio Trelles)

1971-72: Cruz Azul (Raúl Cárdenas) 4-1 América (José Antonio Roca)

1982-83: Puebla (Manuel Lapuente) 2-2 (penales 7-6) Chivas (Alberto Guerra)

1986-87: Chivas (Alberto Guerra) 4-2 Cruz Azul (Héctor Pulido)

1989-90: Puebla (Manuel Lapuente) 6-4 Leones Negros (Alberto Guerra)

1991-92: León (Víctor Manuel Vucetich) 2-0 Puebla (Manuel Lapuente)

1994-95: Necaxa (Manuel Lapuente) 3-1 Cruz Azul (Luis Fernando Tena)

1995-96: Necaxa (Manuel Lapuente) 1-1 (ganó por gol de visitante) Atlético Celaya (Juan Manuel Álvarez)

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Torneos cortos