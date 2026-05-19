Liga MX Gerardo Espinoza es el nuevo director técnico de La Franja Tras su frustrado intento por asumir el puesto en el 2023, ahora sí el exjugador dirigirá al conjunto de La Franja.

Video Así anunció Puebla a su director técnico para la Liga MX Apertura 2026

Gerardo Espinoza es el nuevo director técnico de Puebla y este mismo martes fue presentado al frente del conjunto de La Franja.

Así dará inicio el nuevo proyecto deportivo del club de cara al Apertura 2026 y toma el cargo tras la salida de Albert Espigares que dejó al equipo en el sitio 16 con únicamente 12 puntos en su casilla.

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Como jugador, Espinoza fue parte de la institución entre el 2014 y el 2015 e incluso alzó con ellos la Copa MX, por lo que conoce los entresijos y necesidades del club.

Hay que recordar que en el 2023, 'El Loco' ya estuvo a punto de dirigir a Puebla, pero antes renunció a la Selección Mexicana Sub 23 y el reglamento de la FMF no le permitió tomar las riendas del equipo.

Tras ese fallido intento, dirigió en Ecuador al Aucas en el 2024 y a Chivas en el 2025. Ya antes había estado a cargo del Tapatío y Tampico Madero de la Liga Expansión.