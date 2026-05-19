Liga MX ¿Se le cumplió? El deseo de Efraín Juárez con el arbitraje para la Final de Liga MX El técnico de Pumas protagonizó un viral momento con Daniel Quintero Huitrón, quien pitará la Final de Liga MX.

Video El gesto de Efraín Juárez con el árbitro que pitará la Final de Liga MX

Efraín Juárez protagonizó un momento con el árbitro Daniel Quintero Huitrón que está generando revuelo de cara a la Final de Liga MX entre Pumas y Cruz Azul.

Al término de la Semifinal de vuelta entre Pumas y Pachuca, TUDN 360 pudo captar el momento en que Efraín Juárez se acerca a Daniel Quintero Huitrón para felicitarlo por su trabajo en el Estadio Olímpico Universitario.

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“Ojalá pites la Final, güey. Muy buen trabajo, te lo juro, eh”, se ve a Efraín diciéndole al oído a Quintero Huitrón en una de las tomas exclusivas de TUDN.

Posteriormente, Efraín Juárez se aleja para ir a festejar con sus jugadores y afición, no sin antes darse media vuelta para volver a felicitar a Quintero Huitrón y expresarle su deseo de que él sea el árbitro designado para la Final de Liga MX.

“Ojalá pites tú, te lo juro. Ojalá pites tú porque espectacular, cabrón”, se lee en los labios del estratega mexicano.

Daniel Quintero Huitrón será el árbitro de la Final Pumas vs. Cruz Azul

A Efraín Juárez se le cumplió su deseo, ya que este lunes la Comisión de Árbitros dio a conocer la designación arbitral para la Final de Liga MX por el título del Torneo Clausura 2026.

Ismael Rosario López Peñuelas será el encargado de dirigir la Final ida que se llevará a cabo este jueves 21 de mayo en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Mientras que Daniel Quintero Huitrón pitará la Final de vuelta que se celebrará el domingo 24 de mayo en el Estadio Olímpico Universitario.