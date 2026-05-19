    Liga MX

    ¿Cuánto cuestan los boletos del partido Cruz Azul vs. Pumas de la Final?

    La Máquina dio a conocer el precio de las entradas para la Ida de la Gran Final ante el cuadro de la UNAM.

    Por:Antonio Quiroga
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    Video Final Cruz Azul vs. Pumas: Costo de los boletos en el Estadio Azul

    El Cruz Azul vs. Pumas de la Ida de la Final del Clausura 2026 de la Liga MX tiene sus boletos a la venta a partir de este martes 19 de mayo, en la primera de dos preventas.

    El encuentro se llevará a cabo este jueves 21 de mayo en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, como en los viejos tiempos cuando era conocido como Estadio Azul.

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    El máximo de boletos por persona es de cuatro entradas y el precio no incluye el cargo por servicio que cobra la boletera encargada de la venta.

    PRECIOS DE BOLETOS DEL CRUZ AZUL VS. PUMAS DE LA FINAL


    Este martes 19 de mayo comenzó la venta con la " Preventa Pase Azul", posteriormente será "Prevente Bankaool" y la venta general a todo el público será el miércoles 20 de mayo.

    A diferencia de Cuartos de Final y Semifinales, la boletera encargada de la venta de entradas será Ticketmaster y no Fanki. A continuación te presentamos el costo de los boletos para este Cruz Azul vs. Pumas de la Final del Clausura 2026:

    • $1,100 – Personas con discapacidad
    • $1,550 – Cabecera Sur
    • $1,550 – Cabecera Sur C
    • $2,400 – Preferente C
    • $2,800 – Platea B
    • $2,800 – Platea A
    • $3,900 - Preferente VIP.

    *Precios en pesos mexicanos.

    Video ¿Quiénes serán los árbitros para la Final de Liga MX entre Pumas y Cruz Azul?
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