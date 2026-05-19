Liga MX Pumas vs. Cruz Azul: Canales y dónde ver la Ida de la Final Liga MX Se juega e partido de Ida de la Gran Final del futbol mexicano y acá te decimos dónde poder verlo.

Video Cruz Azul vs. Pumas: Dónde ver la Final de Ida de la Liguilla Clausura 2026

La Final de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX tendrá su partido de Ida este jueves 21 de mayo entre Cruz Azul vs. Pumas desde el Estadio Ciudad de los Deportes.

Acá puedes encontrar la información de dónde ver, a qué hora y en qué canales puedes seguir este partido del futbol mexicano EN VIVO.

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FINAL DE IDA DEL CLAUSURA 2026 DE LIGA MX



Cruz Azul vs. Pumas definen estos días al nuevo ganador del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, con esta apasionante Final solo por TelevisaUnivision.

Cruz Azul vs. Pumas