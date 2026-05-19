Designaciones arbitrales para la Final de Liga MX Pumas vs. Cruz Azul
Ya se conoce la terna arbitral que estará en la Final de Liga MX por el título del Torneo Clausura 2026.
La Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) anunció las designaciones arbitrales para la Final de Liga MX por el título del Torneo Clausura 2026.
La sorpresa es que los árbitros mundialistas César Arturo Ramos Palazuelos y Katia Itzel García Mendoza no están asignados para la Final que disputarán Pumas y Cruz Azul.
Ismael Rosario López Peñuelas será el encargado de dirigir la Final ida que se llevará a cabo este jueves 21 de mayo en el Estadio Ciudad de los Deportes.
Mientras que para la Final de vuelta, a celebrarse el domingo 24 de mayo en el Estadio Olímpico Universitario, el árbitro designado es Daniel Quintero Huitrón.
Árbitros designados para la Final de Liga MX entre Pumas y Cruz Azul
Final de ida: Cruz Azul vs. Pumas
Jueves 21 de mayo en el Estadio Ciudad de los Deportes
- Árbitro Central: Ismael Rosario López Peñuelas
- Árbitro Asistente 1: Enrique Isaac Bustos Díaz
- Árbitro Asistente 2: Christian Kiabek Espinosa Zavala
- Cuarto Árbitro: Yonatan Peinado Aguirre
- Quinto Árbitro: Edgar Magdaleno Castrejón
- Árbitro VAR: Diana Stephanía Pérez Borja
- Árbitro VAR Asistente: Salvador Pérez Villalobos
Final de vuelta: Pumas vs. Cruz Azul
Domingo 24 de mayo en el Estadio Olímpico Universitario
- Árbitro Central: Daniel Quintero Huitrón
- Árbitro Asistente 1: Michel Ricardo Espinoza Ávalos
- Árbitro Asistente 2: Michel Alejandro Morales Morales
- Cuarto Árbitro: Vicente Jassiel Reynoso Arce
- Quinto Árbitro: Karen Janett Díaz Medina
- Árbitro VAR: Guillermo Pacheco Larios
- Árbitro VAR Asistente: Michel Caballero Galicia
De la mano de Efraín Juárez, Pumas busca levantar en casa el octavo título de su historia para empatar a León y Tigres, quienes lo rebasaron en el palmarés de la Liga MX durante la última década.
Mientras que Joel Huiqui sueña con darle a Cruz Azul la décima y con ello asegurar su continuidad en el banquillo cementero para el Torneo Apertura 2026.
Será la primera Final de Liga MX entre técnicos mexicanos desde el 2013 y un entrenador mexicano será campeón por primera vez en seis años, luego de que Nacho Ambriz se coronara con León en el Apertura 2020.