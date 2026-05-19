Liga MX Designaciones arbitrales para la Final de Liga MX Pumas vs. Cruz Azul Ya se conoce la terna arbitral que estará en la Final de Liga MX por el título del Torneo Clausura 2026.

Video ¿Quiénes serán los árbitros para la Final de Liga MX entre Pumas y Cruz Azul?

La Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) anunció las designaciones arbitrales para la Final de Liga MX por el título del Torneo Clausura 2026.

La sorpresa es que los árbitros mundialistas César Arturo Ramos Palazuelos y Katia Itzel García Mendoza no están asignados para la Final que disputarán Pumas y Cruz Azul.

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Ismael Rosario López Peñuelas será el encargado de dirigir la Final ida que se llevará a cabo este jueves 21 de mayo en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Mientras que para la Final de vuelta, a celebrarse el domingo 24 de mayo en el Estadio Olímpico Universitario, el árbitro designado es Daniel Quintero Huitrón.

Árbitros designados para la Final de Liga MX entre Pumas y Cruz Azul



Final de ida: Cruz Azul vs. Pumas

Jueves 21 de mayo en el Estadio Ciudad de los Deportes

Árbitro Central: Ismael Rosario López Peñuelas

Árbitro Asistente 1: Enrique Isaac Bustos Díaz

Árbitro Asistente 2: Christian Kiabek Espinosa Zavala

Cuarto Árbitro: Yonatan Peinado Aguirre

Quinto Árbitro: Edgar Magdaleno Castrejón

Árbitro VAR: Diana Stephanía Pérez Borja

Árbitro VAR Asistente: Salvador Pérez Villalobos

Final de vuelta: Pumas vs. Cruz Azul

Domingo 24 de mayo en el Estadio Olímpico Universitario

Árbitro Central: Daniel Quintero Huitrón

Árbitro Asistente 1: Michel Ricardo Espinoza Ávalos

Árbitro Asistente 2: Michel Alejandro Morales Morales

Cuarto Árbitro: Vicente Jassiel Reynoso Arce

Quinto Árbitro: Karen Janett Díaz Medina

Árbitro VAR: Guillermo Pacheco Larios

Árbitro VAR Asistente: Michel Caballero Galicia

De la mano de Efraín Juárez, Pumas busca levantar en casa el octavo título de su historia para empatar a León y Tigres, quienes lo rebasaron en el palmarés de la Liga MX durante la última década.

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Mientras que Joel Huiqui sueña con darle a Cruz Azul la décima y con ello asegurar su continuidad en el banquillo cementero para el Torneo Apertura 2026.