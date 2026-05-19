Finn Bálor se burla de Penta Zero Miedo tras eliminación de Pachuca
El luchador de la WWE, que se identifica con Pumas, no pierde la oportunidad de hacer mofa del mexicano de los Tuzos.
Si bien entre el luchador mexicano Penta Zero Miedo y Finn Bálor existe una rivalidad dentro de los cuadriláteros de la WWE, existe una también fuera de ellos que nadie pensaría, en cuanto al equipo de la Liga MX que apoya cada uno de los dos luchadores.
Resulta que el irlandés se ha mostrado en varias ocasiones apoyando a los Pumas de la Universidad, mientras que Zero Miedo ha declarado que es seguidor del Pachuca, por lo que durante las Semifinales del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX la cosa ardió entre ellos.
Después de que los Universitarios arribaran a la Final y dejaran en el camino a los Tuzos, Finn Bálor no perdió la oportunidad de burlarse del gladiador mexicano a través de sus redes sociales, donde publicó una animación de Goyo, mandando besitos y con un mensaje claro y contundente "Amigo PENTAELZEROM, adiós muchacho".
A pesar de que se le vinculaba con el Cruz Azul, Penta Zero Miedo ha declarado en varias ocasiones su afición por los Tuzos del Pachuca, esto debido a que el exjugador del cuadro hidalguense Jorge 'Burrito' Hernández, se declaró fanático del luchador y hacía su seña cuando entraba al campo.
Por su parte , Finn Bálor sigue a los Pumas debido a que su esposa, Verónica Rodríguez, es fanática del cuadro universitario, por lo que al irlandés se le ha visto en varias ocasiones vistiendo playeras auriazules.