Pumas UNAM Finn Bálor se burla de Penta Zero Miedo tras eliminación de Pachuca El luchador de la WWE, que se identifica con Pumas, no pierde la oportunidad de hacer mofa del mexicano de los Tuzos.

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Si bien entre el luchador mexicano Penta Zero Miedo y Finn Bálor existe una rivalidad dentro de los cuadriláteros de la WWE, existe una también fuera de ellos que nadie pensaría, en cuanto al equipo de la Liga MX que apoya cada uno de los dos luchadores.

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Después de que los Universitarios arribaran a la Final y dejaran en el camino a los Tuzos, Finn Bálor no perdió la oportunidad de burlarse del gladiador mexicano a través de sus redes sociales, donde publicó una animación de Goyo, mandando besitos y con un mensaje claro y contundente "Amigo PENTAELZEROM, adiós muchacho".

A pesar de que se le vinculaba con el Cruz Azul, Penta Zero Miedo ha declarado en varias ocasiones su afición por los Tuzos del Pachuca, esto debido a que el exjugador del cuadro hidalguense Jorge 'Burrito' Hernández, se declaró fanático del luchador y hacía su seña cuando entraba al campo.