Liga MX Pumas se ilusiona con el título del Arsenal en Premier League Los Gunners no eran campeones desde el 2004, un año que hizo vibrar a los Universitarios.

Video Pumas se ilusiona con el título del Arsenal

El futbol le volvió a regalar una coincidencia que ilusiona a los Pumas, y es que después de 22 años, el Arsenal volvió a conquistar la Premier League, algo que no ocurría desde la temporada 2003-2004 donde los Invencibles hicieron historia.

Y lo curioso es que aquella última vez que los Gunners fueron campeones del futbol inglés, el cuadro universitario vivió un de sus años más glorioso en su historia.

PUBLICIDAD

En aquel 2004, el conjunto universitario dirigido por Hugo Sánchez primero conquistó el Clausura al vencer a Chivas en tanda de penales y seis meses después conquistaron el bicampeonato, convirtiéndose en el primer equipo en hacerlo en torneos cortos.

Ahora, en este 2026, la historia podría repetirse. Arsenal rompió su sequía de más de dos décadas y Pumas podría hacerlo luego de 15 años sin consagrarse monarca del futbol mexicano.