Liga MX Pumas y Cruz Azul se verán nuevamente las caras en una Final de Liga MX Universitarios y Celestes vivirán un nuevo capitulo de la gran rivalidad que han gestado desde hace décadas.

Video Pumas y Cruz Azul se enfrentan por tercera ocasión en una final de Liga MX

Pumas y Cruz Azul se enfrentarán por el título del Clausura 2026 de la Liga MX, y no será una final inédita, ya que anteriormente se han visto las caras en el partido decisivo que ha provocado que se genere una gran rivalidad entre ambas instituciones.

Y es que será la tercera ocasión que Universitarios y Cementeros se enfrenten por el título del futbol mexicano.

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Las Finales de Pumas vs. Cruz Azul en la historia



La primera ocasión se dio en la temporada 1978-1979, donde Cruz Azul se impuso por 2-0 en el marcador global con goles de Carlos Jara Saguier y Horacio López Salgado para que la Máquina levantará el título en el estadio Banorte.

La revancha para Pumas no tardaría en llegar ya que dos temporadas después impidieron que los Cementeros lograran el tricampeonato.

En aquella final de la temporada 1980-1981, los Universitarios golearon en el global 4-2 a Cruz Azul con un contundente 4-1 en el Olímpico Universitario donde hubo goles de Hugo Sánchez y Ricardo Ferretti que significó su segundo título en el futbol mexicano.

Ahora en este Clausura 2026 se vivirá un nuevo capitulo de esta gran rivalidad entre Pumas y Cruz Azul que buscarán la corona del futbol mexicano.

El partido de ida se disputará el jueves 21 de mayo en estadio por definir, y la vuelta se jugará el domingo 24 en el Estadio Olímpico Universitario.