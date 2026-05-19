Liga MX Salcedo compara a 'Tecatito' Corona con Neymar y lamenta que no vaya al Mundial 2026 El defensa del Monterrey se pronunció a la convocatoria de Neymar con Brasil para la Copa del Mundo.

Salcedo compara a 'Tecatito' Corona con Neymar. Imagen MEXSPORT

El mexicano Carlos Salcedo, defensa del Monterrey, se pronunció a la convocatoria de Neymar a la selección brasileña para jugar el Mundial 2026.

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Salcedo comparó el caso de Neymar con el de Jesús ‘Tecatito’ Corona en la Selección Mexicana y lamentó que su compañero de Rayados fuera excluido de la prelista de 55 jugadores de Javier Aguirre para el Mundial 2026.

“Va Ney al Mundial y no va nuestro Tecate. Estos son cosas que jamás entenderé”, escribió en su cuenta de X el defensa que jugó el Mundial Rusia 2018 con la Selección Mexicana.

¿Cuándo fue el último partido de ‘Tecatito’ Corona con México?

Jesús ‘Tecatito’ Corona no ha sido llamado a la Selección Mexicana en su regreso a la Liga MX en 2023. Su última convocatoria fue con Gerardo Martino para los partidos amistosos de junio del 2022 contra Uruguay y Ecuador.

Cabe recordar que, una rotura de peroné y de ligamentos en el tobillo izquierdo, que sufrió durante un entrenamiento del Sevilla, lo dejó fuera del Mundial de Qatar 2022.

‘Tecatito’ Corona, de 33 años, jugó 71 partidos con el Tri con un saldo de 10 goles. Fue campeón de la Copa de Oro en 2015 y disputó dos partidos del Mundial Rusia 2018.

Por su parte, Neymar volvió a la Selección de Brasil tras casi tres años de ausencia. Su último partido fue ante Uruguay el 17 de octubre del 2023, en el que sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior y menisco en la rodilla izquierda que lo alejó de las canchas durante un año.