Liga MX Carlos Rotondi: de los errores y ser el villano, a héroe en la décima estrella de Cruz Azul Esta noche Rotondi se convirtió en el héroe del décimo título de Cruz Azul, al convertir el gol cuando el tiempo agonizaba.



Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Carlos Rotondi consumó su revancha para darle a Cruz Azul la décima

La figura de Carlos Rotondi ya no será la misma en la historia de Cruz Azul. Un jugador que fue ligado a errores que se tradujeron en derrotas en finales, hoy terminó por convertirse en el héroe, el hombre que le dio a La Máquina un triunfo agónico ante Pumas.

El atacante argentino supo soportar las críticas y los errores que cargó sobre sus espaldas, mismos que costaron eliminaciones y títulos ante rivales de la talla del América.

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Errores fatales de Carlos Rotondi que dolieron

En la Final de Vuelta del Clausura 2024, el argentino cometió una falta innecesaria sobre Israel Reyes que se tradujo en penal y, a la postre, en el título para los azulcremas.

En la semifinal del Apertura 2024 perdió un balón en medio campo que recuperó Richard Sánchez, quien marcó un golazo casi desde media cancha.

En ese mismo encuentro cometió una falta sobre Erick Sánchez en el área grande, cuando el partido marchaba 3-3, permitiendo que en tiempo de compensación las Águilas se quedaran con el pase a la final mediante un penal cobrado por Rodrigo Aguirre.

Rotondi limpia su nombre con gol que vale el título

Pese a los errores, la directiva lo aguantó, lo apoyó y lo mantuvo en sus filas al confiar en sus capacidades. Este domingo, el argentino respondió a todo ello con un gol que le vale a Cruz Azul la décima corona y que, de alguna manera, recupera la confianza de toda la afición que por años lo criticó.

Hoy, Rotondi sueña, goza y le devuelve a La Máquina una alegría que durante años le fue imposible disfrutar.