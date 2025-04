Se trata de Richard Ledezma, quien ha sido seleccionado por Estados Unidos y quien en este año admitió que no descarta la posibilidad de portar la playera de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026.

Es este objetivo lo que puede llevarlo a jugar en la Liga MX para el Apertura 2025, pues de acuerdo con César Luis Merlo, periodista argentino enfocado en fichajes, el también lateral de 24 años de edad no renovará contrato con PSV Eindhoven .

La relación de Richard Ledezma con PSV concluye en junio próximo y al no existir aún renovación de contrato, es posible que no lo haga para buscar otras oportunidades; sin embargo, no sólo clubes de México están interesados en él, sino también de Europa.