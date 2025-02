El futbolista estadounidense pero también con nacionalidad mexicana contó que pronto tendrá pasaporte mexicano, por lo que no descartó la opción de vestir la playera del Tricolor.

“Es una buena persona el Chucky, le deseo lo mejor en San Diego. Nada más hablamos de futbol muchas veces. Siempre me dice que vaya a San Diego.

“ Me dice que juegue para México, pero no sé todavía, ya gracias a Dios voy a agarrar el pasaporte mexicano y ahí vamos a ver. Sí me gustaría tenerlo y ver qué pasa en el futuro”, indicó Richard Ledezma a TNT Sports tras el partido de UEFA Champions League.