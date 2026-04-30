Liga MX Emilio Escalante revela información importante de los boletos del Atlante En su participación en Faitelson sin censura, Emilio Escalante tocó el tema de los boletos en el Estadio Banorte.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Atlante buscará precios justos para sus partidos como local en el Estadio Banorte

El Atlante prepara su regreso a la Liga MX en el Estadio Banorte y una de las grandes dudas es conocer el precio de la venta de los boletos para esta primer campaña.

Sobre esto, Emilio Escalante, presidente del club y Emilio Escalante Jr., vicepresidente, revelaron información importante en donde se destaca el interés por buscar precios competitivos para los aficionados.

PUBLICIDAD

"Nosotros los vamos a estar controlando (los precios de los boletos), pero siempre con comunicación abierta con los otros clubes. Es importante que tomemos en cuenta que vamos a estar los tres jugando en el Estadio Banorte.

"La comunicación va a ser vital porque cada afición es diferente. Nosotros hablamos del equipo del pueblo entonces espero que eso lo puedan considerar", dijo Emilio Escalante Jr. en entrevista con David Faitelson en Faitelson sin censura.

"SE TIENE QUE MANEJAR UN PRECIO JUSTO"

Emilio Escalante, presidente del equipo, destacó la importancia de manejar un precio justo, también en el sentido de que se dijo consciente de sus espectadores.