Liga MX Atlante aclara que nunca se acordó demandar a la Federación ni a los equipos El presidente del Atlante, Emilio Escalante, aclara la razón por la que los Potros de Hierro desistieron de la demanda.

Video Por esta razón Atlante dijo no a demandar

"Sí, quiero aclarar eso porque es importante, cuando se tocó ese tema se iba a hacer una consulta, no una demanda, yo nunca estuve de acuerdo que se demandara a los equipos y a la Federación".

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El directivo de los Potros de Hierro confesó a David Faitelson que el día que se firmó el documento no estaba presente, por lo que no supo que se trataba de una demanda.

"Contrataron un despacho, un brasileño, me parece por ahí así, primero se supone que era una consulta, ya nos mandan a firmar y todo, pero cuando firmamos el documento resulta que era una demanda, yo no estaba aquí, lo firma mi parte jurídica.

ESCALANTE SE ENTERA QUE FIRMÓ UNA DEMANDA

Emilio Escalante afirmó que fue gente de los Pumas la que le hizo saber que lo que se había firmado no era una consulta, sino una demanda.

"Al otro día me habla gente de Pumas de la Universidad, porque me llevo muy bien con ellos, me dicen oye, por qué nos demandas, me explican bien, le digo no, pues no era una demanda, yo nunca quedé en demandar".

Finalmente, el directivo del Atlante aclaró la razón por la que se desistió de la demanda, misma de la que en ningún momento estuvo de acuerdo.