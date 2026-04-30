Atlante aclara que nunca se acordó demandar a la Federación ni a los equipos
El presidente del Atlante, Emilio Escalante, aclara la razón por la que los Potros de Hierro desistieron de la demanda.
Ya con el regreso del Atlante a Primera División, el presidente del equipo, Emilio Escalante, en entrevista exclusiva para Faitelson sin Censura, habló un poco de lo que pasó con la demanda que se dio por parte de la Liga de Expansión a la Federación Mexicana de Futbol.
"Sí, quiero aclarar eso porque es importante, cuando se tocó ese tema se iba a hacer una consulta, no una demanda, yo nunca estuve de acuerdo que se demandara a los equipos y a la Federación".
El directivo de los Potros de Hierro confesó a David Faitelson que el día que se firmó el documento no estaba presente, por lo que no supo que se trataba de una demanda.
"Contrataron un despacho, un brasileño, me parece por ahí así, primero se supone que era una consulta, ya nos mandan a firmar y todo, pero cuando firmamos el documento resulta que era una demanda, yo no estaba aquí, lo firma mi parte jurídica.
ESCALANTE SE ENTERA QUE FIRMÓ UNA DEMANDA
Emilio Escalante afirmó que fue gente de los Pumas la que le hizo saber que lo que se había firmado no era una consulta, sino una demanda.
"Al otro día me habla gente de Pumas de la Universidad, porque me llevo muy bien con ellos, me dicen oye, por qué nos demandas, me explican bien, le digo no, pues no era una demanda, yo nunca quedé en demandar".
Finalmente, el directivo del Atlante aclaró la razón por la que se desistió de la demanda, misma de la que en ningún momento estuvo de acuerdo.
"Iba a ser una consulta porque ya había un laudo. Entonces la consulta era conforme al laudo que se tiene, cuándo va a regresar el ascenso no iba a regresar, entonces, como fue una demanda es cuando ya ahí yo no estoy de acuerdo y nos hacemos un lado, y yo me bajo al día siguiente".