Liga MX Stiven Barreiro se despide del León: "Soy un hincha más, más panza verde ahora" Con el fin de la temporada regular comienzan a darse los primeros cambios en los equipos y el León ya registra su primera baja con uno de sus excampeones.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Fue campeón con León y ahora deja emotivo mensaje de despedida

Con el fin de la temporada regular en la Liga MX y el inicio de la Liguilla comienzan a darse los primeros cambios en los equipos y el León es uno de los clubes que ya registra su primera baja con la salida del colombiano Stiven Barreiro, quien deja un legado importante en el equipo.

El futbolista salió del club y pudo despedirse de los aficionados, además de dejar unas emotivas palabras de agradecimiento por estos años en los que ganó tres títulos.

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“Estoy muy agradecido por estos años en la institución, para mí han sido maravillosos, me convertí en un ganador, la gente de acá me ha ayudado demasiado. Siento tristeza, porque es un club que quiero muchísimo, con el que gané muchísimas cosas.

"Pero así es el fútbol, dijo Stiven cuando se le preguntó por su salida de León. “Desde que me puse la camiseta sabía que se venían cosas buenas. Me entregué al máximo por esta institución que me ha dado todo”, expresó Barreiro.

STIVEN BARREIRO AHORA ES UN HINCHA MÁS DEL LEÓN

Barreiro llegó al club en 2019 y en 2020 se proclamó campeón de Liga MX. En 2021 logró la Leagues Cup en su antiguo formato. En tanto que en 2023 se coronó con el equipo en la Liga de Campeones de Concacaf.