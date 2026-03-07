Liga MX Resultados al momento EN VIVO de la Jornada 10 de la Liga MX Clausura 2026 Conoce los marcadores y anotadores al momento de los partidos de esta fecha en el que hay en juego un par de Clásicos, el Tapatío y el Regio, además de un solo invicto.

La Jornada 10 de la Liga MX Clausura 2026 se juega en tres días y luego de la segunda fecha doble del semestre en la que dejó un partido pendiente con el Chivas vs. León, así como el duelo por definir entre Querétaro y FC Juárez, luego de que se suspendiera por temas de seguridad.

Para la décima fecha se juega, en la jornada sabatina, un par de Clásicos; el Clásico Tapatío, primero; y el Clásico Regio, después, con Atlas y Tigres como los cuadros que hacen los honores a Chivas y Rayados de manera respectiva.

Cruz Azul llegó a esta jornada como líder con 22 puntos y le sigue muy de cerca Toluca, el vigente campeón del futbol mexicano y único invicto en este semestre; las Águilas se encuentran fuera de zona de Liguilla, por lo que es imperativo un buen resultado.

RESULTADOS AL MOMENTO DE LA JORNADA 10 DE LA LIGA MX CLAUSURA 2026

Mazatlán FC ha tenido una gran recuperación en cuanto a resultados sobre todo después de que derrotara por un amplio 4-2 al León, al que alcanzó en puntos, y por lo que se ha alejado del sótano, donde se encuentra Santos Laguna como el único club sin sumar de a tres puntos en un juego.

Partidos del viernes 6 de marzo en la Jornada 10 de Liga MX

Mazatlán FC 4-2 Club León

Yoel Bárcenas (Mazatlán FC), 25’

Brian Rubio (Mazatlán FC), 38’

Ismael Díaz (León), 44’

Brian Rubio (Mazatlán FC), 47’

Josué Ovalle (Mazatlán FC), 69’

Diber Cambindo (León), 90+5’

Necaxa 0-1 Pumas

Guillermo Martínez (Pumas), 82’

Partidos del sábado 7 de marzo en la Jornada 10 de Liga MX

Cruz Azul 1-0 Atlético de San Luis (en curso)

Agustín Palavecino (Cruz Azul), 16'

Querétaro 1-1 América (en curso)

Brian Rodríguez (América), 21'

Ali Ávila (Querétaro), 45'

Atlas vs. Chivas, 19:05 MX y 20:05 ET

Pachuca vs. Puebla, 19:06 MX y 20:06 ET

Tigres vs. Monterrey, 21:00 MX y 22:00 ET

Partidos del domingo 7 de marzo en la Jornada 10 de Liga MX

Toluca vs. FC Juárez, 17:00 MX y 19:00 ET

Tijuana vs. Santos Laguna 21:06 MX y 23:06 ET