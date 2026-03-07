Liga MX Víctor Dávila se suma a racha de lesionados de gravedad en América desde el 2023 La lesión de Dávila se suma a un peculiar historial de bajas de más de medio año que padece el club.

El Club América no vive su mejor momento en el Torneo Clausura 2026 de Liga MX y tras la baja sensible de Víctor Dávila, el conjunto azulcrema mantiene una peculiar racha desde 2023.

Desde hace tres años y de manera consecutiva, el América sumó su cuarto jugador que presenta una lesión de más de seis meses de recuperación como mínimo.

Todo comenzó en septiembre 2023 con la baja de Néstor Araujo. El defensa mexicano sufrió una rotura de ligamento colateral lateral de su rodilla derecha que lo dejó fuera por el resto del Torneo Apertura de dicho año.

Un año después la mala suerte le tocó a Igor Lichnovsky. En agosto de 2024, se confirmó que el chileno sufrió una ruptura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha forzando a André Jardine a buscar suplentes. Igor quedó desvinculado del club a finales del 2025.

En el Apertura 2025, Dagoberto Espinoza mantuvo a flote la desafortunada racha del América cuando se lesionó de gravedad en el partido de Jornada 9 ante Monterrey.

De acuerdo con el comunicado de las Águilas, los exámenes médicos realizados al lateral confirmaron una lesión de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y aún se mantiene en rehabilitación.