    Liga MX: Efraín Juárez cumple primer año con Pumas con balance positivo... pero con una deuda

    El director técnico de la escuadra universitaria festeja un año con algunas alegrías, pero una espina clavada.

    Por:Fernando Vázquez
    Video Efraín Juárez habla de los detalles que le hacen falta a Pumas

    Efraín Juárez, director técnico de Pumas, cumplió un año al frente del conjunto felino dentro de la Liga MX este 7 de marzo.

    El timonel universitario festejó su primer año dirigiendo en la Liga MX al conjunto auriazul, y lo hizo con un triunfo a domicilio ante el Necaxa en lo que abona con unos números que, poco a poco, mejoran con el paso de las jornadas.

    Efraín Juárez debutó en Liga MX el 7 de marzo de 2025, con triunfo en el Estadio Cuauhtémoc con marcador de 3-1 ante el Puebla en el Torneo Clausura 2025. El inicio de un camino que, tras el duelo ante los Rayos, acumula ya 34 duelos.

    Hasta el momento, Efraín Juárez tiene un registro en Liga MX de 13 triunfos, 9 empates y 10 derrotas, en estas últimas están incluídos dos reveses dentro del Play-in en sus dos compromisos que ha disputado en esta instancia.

    Este es el gran pendiente que tiene Efraín Juárez en Pumas, equipo con el que ha disputado esas dos Fases Finales y que, ahora, busca trascender en Liguilla.

    Pumas luce ahora como un equipo sólido en la Liga MX. En el presente Torneo Clausura 2026, disputa ya los primeros lugares de la presente campaña en donde también lidera el departamento de goles anotados (con un partido más) con 18 tantos anotados, a cambio de 8 goles recibidos.

    El debut oficial de Efraín Juárez en Pumas ocurrió el 4 de marzo de 2025, aunque fue en la Concacaf Champions Cup con triunfo en Ciudad Universitaria por 2-0 ante el Alajuelense de Costa Rica.

    Liga MXPumas UNAMEfraín Juárez

