    Liga MX

    América calienta con playera y mensaje para Víctor Dávila tras su lesión

    Las Águilas salieron a calentar con una playera de apoyo a su compañero de equipo.

    Por:
    Alonso Ramírez
    Video América manda mensaje de apoyo a Víctor Dávila

    El pasado miércoles, el delantero del América, Víctor Dávila salió lesionado del partido frente a FC Juárez, la lesión se dio en el primer tiempo del partido en el Ciudad de los Deportes.

    Al día siguiente, las Águilas confirmaron la gravedad de la lesión del jugador chileno y con esto la duda se cimbró en el vestidor, ya que tienen pocos jugadores en la posición.

    Este sábado, los jugadores visitaron La Corregidora para el partido de la Jornada 10 ante Querétaro y salieron a calentar con una playera blanca con un gran mensaje.

    La playera tenía en el frente, “ Dávila, estamos contigo, grandes de corazón”, y en la parte posterior el número 11con el apellido de su compañero.

    Debido al tiempo que Víctor Dávila estará fuera de la cancha, las Águilas podrían buscar un refuerzo, pero por el tiempo tan justo no podrá ser, así lo aclaró Santiago Baños.

    Video ¡Víctor Dávila sufre escalofriante lesión y sale en ambulancia del partido!
