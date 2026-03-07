    Liga MX

    El peculiar Clásico Regio que solo vive en la memoria de los aficionados

    En el Verano 2000 se presentó un momento muy curioso que involucró al brasileño Osmar Donizete

    Por:
    Raúl Martínez / Omar Carrillo
    add
    Síguenos en Google
    Video El Clásico Regio del 2000 que quedó marcado en la historia

    El Monterey vivió uno de los episodios más vergonzosos de su historia ante Tigres e n el Verano 2000 al ser goleador por los felinos 6-3 a domicilio, sin embargo, a final de cuentas el cuadro de Rayados se salvó en la mesa de lo ocurrido en la cancha.

    Un Clásico Regio atípico, raro y desde luego, solo anecdótico ya que fue borrado de cualquier registro debido a que el brasileño Osmar Donizete fue registrado de forma ilegal en la Liga MX al usarse una firma falsa. Por consiguiente, los primeros duelos del sudamericano con los felinos fueron anulados por alineación indebida.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Liga MX: Efraín Juárez cumple primer año con Pumas con balance positivo... pero con una deuda
    1 mins

    Liga MX: Efraín Juárez cumple primer año con Pumas con balance positivo... pero con una deuda

    Liga MX
    Víctor Dávila se suma a racha de lesionados de gravedad en América desde el 2023
    1 mins

    Víctor Dávila se suma a racha de lesionados de gravedad en América desde el 2023

    Liga MX
    César Ramos relata momentos de tensión que vivió en medio del conflicto bélico
    2 mins

    César Ramos relata momentos de tensión que vivió en medio del conflicto bélico

    Liga MX
    Cruz Azul vs. Atlético de San Luis: horario y dónde ver el partido de la Jornada 10 del Clausura 2026
    2 mins

    Cruz Azul vs. Atlético de San Luis: horario y dónde ver el partido de la Jornada 10 del Clausura 2026

    Liga MX
    Querétaro vs. América: horario y dónde ver el partido de la Jornada 10 del Clausura 2026
    1 mins

    Querétaro vs. América: horario y dónde ver el partido de la Jornada 10 del Clausura 2026

    Liga MX
    Pachuca vs. Puebla: horario y dónde ver el partido de la Jornada 10 del Clausura 2026
    1 mins

    Pachuca vs. Puebla: horario y dónde ver el partido de la Jornada 10 del Clausura 2026

    Liga MX
    Atlas vs. Chivas: horario y dónde ver el partido de la Jornada 10 del Clausura 2026
    2 mins

    Atlas vs. Chivas: horario y dónde ver el partido de la Jornada 10 del Clausura 2026

    Liga MX
    Memote Martínez tras partido ante Necaxa: "Sé de lo que soy capaz"
    1 mins

    Memote Martínez tras partido ante Necaxa: "Sé de lo que soy capaz"

    Liga MX
    Efraín Juárez habla de los detalles que le hacen falta a Pumas
    1:59

    Efraín Juárez habla de los detalles que le hacen falta a Pumas

    Liga MX
    Memote Martínez aprovecha cada minuto para responder en la cancha
    3:47

    Memote Martínez aprovecha cada minuto para responder en la cancha

    Liga MX

    De hecho, Donizete contribuyó con el segundo tanto de ese duelo celebrado en el ya extinto Estadio Tecnológico, entonces casa de los Rayados. Instantes antes, Ramón Ramírez abrió el marcador en el terruño del acérrimo rival.

    Nada, pero absolutamente nada le salió a los Rayados en aquella tarde de Jornada 7 ya que Rivarola metió el balón en su propia meta y a los 36', la goleada era oficial.

    Si hay algo qué lamentar de la "inexistencia" de ese partido fue el gol de Claudio Núñez. El histórico "Diablo" firmó una parábola exquisita a los 54' que dejó casi sin reacción al portero Ricardo Martínez para el 0-4. Ya con ese marcador, por fin Monterrey reaccionó.

    Claudio Da Silva empezó lo que parecía una remontada fúrica a los 61', que David Oteo secundó y que el propio 'Claudinho' remató para acercar a la "Pandilla" a solamente un tanto de distancia a los 76'. Pero segundos después, la escuadra entonces dirigida por Benito Floro se derrumbó como el mismísimo Estadio Tecnológico años después con la anotación de José Antonio Noriega y Javier Saavedra puso, ya en la compensación, el último golpe de rencor de Tigres.

    El resto es historia. Al descubrirse la firma falsa, la FMF optó por dar los puntos a los rivales de los felinos por alineación indebida; no obstante, los equipos perjudicados no quisieron ganar los puntos en la mesa y se resolvió volver a jugar los encuentros. El Clásico Regio, ya sin Donizete, culminó 0-0 para ir directamente a la estadística, pero el 3-6 quedará solo atesorado en la afición universitaria.

    Relacionados:
    Liga MXTigresMonterreyClásico Regio Tigres vs Monterrey

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Polen
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Borrón y vida nueva
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX