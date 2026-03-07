Liga MX Tabla de goleo individual al momento de la Liga MX Clausura 2026 en la Jornada 10 El atacante del Atlético de San Luis sigue encendido y se aleja de sus máximos perseguidores.

Se juega la jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX que cierra la segunda fecha doble del torneo donde Joao Pedro buscará seguir ampliando su ventaja en la tabla de goleadores.

En la pasada fecha el atacante del Atlético de San Luis se despachó con un doblete para alcanzar los nueve tantos en el Clausura 2026 y alejarse de sus perseguidores

Abajo con cinco goles se encuentran José Paradela, Paulinho, Armando González, Arturo González y Diber Cambindo.