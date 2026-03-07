    Liga MX

    Tabla de goleo individual al momento de la Liga MX Clausura 2026 en la Jornada 10

    El atacante del Atlético de San Luis sigue encendido y se aleja de sus máximos perseguidores.

    Por:
    Raúl Martínez
    Video Resumen | Mazatlán se ensaña en casa y sorprende a León

    Se juega la jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX que cierra la segunda fecha doble del torneo donde Joao Pedro buscará seguir ampliando su ventaja en la tabla de goleadores.

    Liga MX

    En la pasada fecha el atacante del Atlético de San Luis se despachó con un doblete para alcanzar los nueve tantos en el Clausura 2026 y alejarse de sus perseguidores

    Abajo con cinco goles se encuentran José Paradela, Paulinho, Armando González, Arturo González y Diber Cambindo.

    Cabre recordar que la ‘Hormiga’ González es el vigente campeón de goleo individual junto a Paulinho. En el Apertura 2025 con 12 goles cada uno, pero también con Joao Pedro, por lo que acabaron con un triple campeonato en este rubro.

