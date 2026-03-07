    Liga MX

    Jardiné hace nueve cambios y Zendejas regresa a la titularidad

    El técnico de las Águilas reservó a sus jugadores para el duelo de mitad de semana ante ante Philadelphia Union de la Concacaf Champions Cup.

    Por:
    Omar Carrillo
    Video América presenta nueve cambios en su alineación contra Querétaro

    André Jardine, director técnico del América, hizo nueve cambios con respecto a su alineación del miércoles 4 de marzo de la fecha 9 del Clausura 2026 ante FC Juárez.

    Y su principal novedad es el regreso a la titularidad de Alejandro Zendejas luego de su lesión y de que no era titular desde la Jornada 5 contra Rayados.

    Recordemos que regreso a la actividad, precisamente ante el FC Juárez y participó en 22 minutos del encuentro e incluso marcó el único gol del juego en el que las Águilas cayeron 1-2 en el Estadio Ciudad de los Deportes.

    Además, los cambios obedecen, sobre todo, al duelo del próximo martes 10 de marzo en la Concacaf Champions Cup ante Philadelphia Union que se ha dicho América tiene obligación de ganar.

    En la alineación que el técnico brasileño presentó para este sábado ante los Gallos, únicamente repitieron Jonathan dos Santos y Erick Sánchez. E incluso sentó al arquero, Luis Malagón.

    Israel Reyes, Kevin Álvarez, Cristian Borja, Miguel Vázquez, Alejandro Zendejas, Vinícius Moreira, Brian Rodríguez y Patricio Salas fueron titulares.

    Y los que no iniciaron con respecto al duelo ante Bravos fueron: Sebastián Cáceres, Aarón Mejía, Ramón Juárez, Rodrigo Dourado, Thiago Espinosa, Rafael Cavalcante, Víctor Dávila (lesionado) y José Zúniga.

