Liga MX América vs. Querétaro: Henry Martín se une a la concentración para la Concacaf Champions Cup El delantero mexicano se sumó al club, pero con miras al juego ante Philadelphia Union en Octavos de Final.

Video Henry Martín se suma a la concentración del América en Querétaro

América vs. Querétaro se enfrentaron este sábado como parte de la Jornada 10 de la Liga MX Clausura 2026 y con una alineación de cambios intempestivos por parte de André Jardine, pues realizó nueve movimientos con respecto al anterior en la Fecha Doble.

Pero hubo una novedad que resonó aún más previo al silbatazo inicial en el Estadio La Corregidora, y es que de acuerdo con Javier Rojas para TUDN, Henry Martín reportó a la concentración de las Águilas este mismo sábado.

PUBLICIDAD

Sin embargo, Henry Martín no fue considerado para el juego ante Gallos, sino que su concentración se debió para preparar el juego del próximo martes como parte de la Concacaf Champions Cup, Octavos de Final de ida.

La Bomba apenas tiene cuatro partidos disputados en lo que va del semestre mexicano de los cuales en tres fue titular, pero no se ha marcado aún algún gol en este tiempo.

Donde sí ha jugado los dos partidos que ha disputado las Águilas es en la Concacaf Champions Cup 2025-2026 y a la espera de mantener su continuidad en ese torneo esta semana como parte de los Octavos de Final ante Philadelphia Union.