    El regreso de Alexis Vega a las canchas se retrasa unos días y será ante un grande

    Todo es por precaución, sin embargo el retorno del delantero del Toluca y de la Selección Mexicana está en tiempo, y forma.

    Omar Carrillo
    Video Lesión Alexis Vega: ¿Cuándo le falta para volver con Toluca?


    Alexis Vega está muy cerca de regresar a las canchas, pero no será como se tenía pensado ante el Necaxa en la Jornada 7 del Clausura 2026, se recorrerá una semana y ante Chivas ya lo veremos en la banca del Toluca.

    Así lo reveló Javier Rojas, de TUDN, en Insiders, y todo esto pese a que hace unos días Francisco Suinaga, presidente ejecutivo de los Diablos, dijo que estaría contra los Rayos, sin embargo, pese al retraso todo va de acuerdo al plan.

    Liga MX

    "Tenían la intención de que reapareciera este fin de semana, pero no va a ser así. Está muy bien, está en tiempos y formas la recuperación de Alexis después de la limpieza en la rodilla", explicó Rojas.

    Y añadió: "Lo más probable es que contra Chivas ya salga a la banca. No sé si le alcance el tiempo para la convocatoria de Portugal y Bélgica, pero ya va a empezar a tener la actividad. Estaba programado de esa forma porque a partir del día 10 de marzo, no mejor dicho una semana antes contra Pumas, empieza la doble actividad del Toluca y para esas fechas quieren tener a todos bien".

    Y es que una recaída a estas alturas, podría tener consecuencias directas en la presencia del jugador en el Mundial del 2026 y ¿entonces para que arriesgar? Esa es la lógica en el pensar de todos.

    "Yo creo que sí, pero el primer afectado sería el Toluca, no lo van a arriesgar por eso te digo que habían pensado en ponerlo ante Necaxa, pero no, ¿para qué? Mejor o aguantamos , le damos una semanita más y ya contra Chivas...", explicó Rojas.

    Finalmente, la mesa de Insiders coincidió en que la coordinación entre Toluca y Selección Mexicana deber ser absoluta, pensando siempre en el Mundial 2026 antes que en Toluca.

    "Yo quiero pensar que Carlos Pecanha (kinesiologo del Tri) y que el doctor Ortega (médico también del Tri) también están ahí sobre el caso o cada caso de los jugadores lesionados, que ya decía Gibrán (Araige) revisando y pasando la información día a día. Debe ser así y debe ser también una coordinación absoluta con los doctores de los equipos", concluyó.

    Fue el pasado 13 de enero cuando el Toluca dio a conocer que Alexis Vega estaría fuera por varias semanas debido a una limpieza articular mediante un procedimiento artroscópico en su rodilla.

    Video ¡Alexis Vega pronto regresará a las canchas!
    Relacionados:
    Liga MXTolucaAlexis VegaMéxico 2026

