Liga MX Kevin Álvarez y su momento más complicado con América El defensor podría perder la titularidad con las Águilas en la próxima jornada.

Kevin Álvarez se ha convertido en uno de los villanos del americanismo debido a sus recientes actuaciones con el cuadro del América en la Liga MX.

Y de acuerdo con Julio Ibáñez, reportero de TUDN, el defensor mexicano está mentalmente afectado debido a la presión que ha recibido lo que ha provocado su baja de juego.

“ Me platican que a Kevin lo ha sacudido tanta presión… el futbolista lo ha resentido”, reveló Julio Ibáñez.

De igual forma, detalló que futbolista mexicano podría perder la titularidad, por lo menos en el partido frente al Puebla, y el futbolista que podría ocupar su lugar es Aaron Mejía que recientemente al conjunto del América y que no ha tenido minutos tras seis jornadas disputadas.

Fue hace unos días cuando jugadores del América salieron a respaldar a Kevin Álvarez de los abucheos por parte de la afición americanista que se han incrementado en las últimas semanas.