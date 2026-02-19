    Liga MX

    Kevin Álvarez y su momento más complicado con América

    El defensor podría perder la titularidad con las Águilas en la próxima jornada.

    Por:
    Raúl Martínez
    add
    Síguenos en Google
    Video ¿Qué pasa con Kevin Álvarez? Ojo a la actualidad del defensa del América

    Kevin Álvarez se ha convertido en uno de los villanos del americanismo debido a sus recientes actuaciones con el cuadro del América en la Liga MX.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Omar Tapia: "Santos es como Disneylandia"
    1 mins

    Omar Tapia: "Santos es como Disneylandia"

    Liga MX
    'Esto es como Disneylandia, Santos es un club grande': Omar Tapia
    1:38

    'Esto es como Disneylandia, Santos es un club grande': Omar Tapia

    Liga MX
    ¿Keylor Navas seguirá en Pumas? Esto es lo que desea el portero tico
    1 mins

    ¿Keylor Navas seguirá en Pumas? Esto es lo que desea el portero tico

    Liga MX
    Buenas noticias en América de cara el juego vs. Puebla de la jornada 7 del Cl2026
    1 mins

    Buenas noticias en América de cara el juego vs. Puebla de la jornada 7 del Cl2026

    Liga MX
    Las palabras de Vinicius Lima sobre ser el reemplazo de Fidalgo
    1 mins

    Las palabras de Vinicius Lima sobre ser el reemplazo de Fidalgo

    Liga MX
    Lima advierte que con América quiere ganarlo todo como con Fluminense
    2 mins

    Lima advierte que con América quiere ganarlo todo como con Fluminense

    Liga MX
    Pumas vs. Monterrey: Sergio Canales y su crítica rumbo al partido de la Jornada 7
    2 mins

    Pumas vs. Monterrey: Sergio Canales y su crítica rumbo al partido de la Jornada 7

    Liga MX
    Victor Osimhen se vuelve aficionado de Cruz Azul por Ebere
    1 mins

    Victor Osimhen se vuelve aficionado de Cruz Azul por Ebere

    Liga MX
    Justino Compeán recibe homenaje por su legado en el futbol mexicano
    2 mins

    Justino Compeán recibe homenaje por su legado en el futbol mexicano

    Liga MX
    Jesús Gallardo descarta problemas físicos tras su boda: "Me desvelé un poco con mi esposa"
    1 mins

    Jesús Gallardo descarta problemas físicos tras su boda: "Me desvelé un poco con mi esposa"

    Liga MX

    Y de acuerdo con Julio Ibáñez, reportero de TUDN, el defensor mexicano está mentalmente afectado debido a la presión que ha recibido lo que ha provocado su baja de juego.

    Me platican que a Kevin lo ha sacudido tanta presión… el futbolista lo ha resentido”, reveló Julio Ibáñez.

    De igual forma, detalló que futbolista mexicano podría perder la titularidad, por lo menos en el partido frente al Puebla, y el futbolista que podría ocupar su lugar es Aaron Mejía que recientemente al conjunto del América y que no ha tenido minutos tras seis jornadas disputadas.

    Fue hace unos días cuando jugadores del América salieron a respaldar a Kevin Álvarez de los abucheos por parte de la afición americanista que se han incrementado en las últimas semanas.

    América enfrentará a Puebla este viernes como parte de la jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX donde las águilas marchan en la décima posición del torneo con ocho puntos.

    Relacionados:
    Liga MXAméricaKevin Álvarez

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ser mi hijo?
    Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX