¿Keylor Navas seguirá en Pumas? Esto es lo que desea el portero tico
El arquero costarricense termina contrato al finalizar el Clausura 2026 y su renovación está pendiente.
El portero costarricense Keylor Navas ha sido una de las piezas clave para que Pumas siga invicto y en las primeras posiciones del Torneo Clausura 2026 tras seis jornadas disputadas.
Keylor Navas se ha ganado el cariño de la afición auriazul y no solo por ser una leyenda mundial tras su paso histórico en el Real Madrid, sino porque ha tenido grandes actuaciones desde que aterrizó en México en julio del 2025.
El portero costarricense firmó un contrato de un año con Pumas, el cual finaliza al término del Clausura 2026. Ya se habla sobre una posible renovación, en especial porque Keylor Navas está feliz viviendo en la Ciudad de México y jugando para Pumas.
Rodrigo Celorio reportó en Insiders TUDN que el arquero tico de 39 años desea quedarse en el club universitario, por lo que no habría problema alguno para su renovación.
“Lo que yo tengo de información es que la gente de Keylor Navas y Keylor Navas quieren quedarse, están contentos. Obvio, futbolistas de ese nivel, quieren ganar, estar peleando arriba, se frustran mucho más de lo que pasa. Pero yo sé que la gente de Keylor se quiere quedar, que Keylor está contento”, señaló Celorio.
A pesar de los deseos del portero costarricense, Celorio recordó que en el futbol todo puede pasar. “Todo puede cambiar, si alguien de la directiva dice no, si Keylor dice no. Pero hay intención”, mencionó.
Desde su llegada a Pumas, Keylor Navas ha disputado 26 partidos en los que ha recibido 35 goles y ha dejado su puerta en cero en seis ocasiones.