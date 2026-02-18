    Liga MX

    ¿Keylor Navas seguirá en Pumas? Esto es lo que desea el portero tico

    El arquero costarricense termina contrato al finalizar el Clausura 2026 y su renovación está pendiente.

    Por:Kevin R. Yu
    add
    Síguenos en Google
    Video ¿Renovación en puerta? Esto es lo que desea Keylor Navas en Pumas


    El portero costarricense Keylor Navas ha sido una de las piezas clave para que Pumas siga invicto y en las primeras posiciones del Torneo Clausura 2026 tras seis jornadas disputadas.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Buenas noticias en América de cara el juego vs. Puebla de la jornada 7 del Cl2026
    1 mins

    Buenas noticias en América de cara el juego vs. Puebla de la jornada 7 del Cl2026

    Liga MX
    Las palabras de Vinicius Lima sobre ser el reemplazo de Fidalgo
    1 mins

    Las palabras de Vinicius Lima sobre ser el reemplazo de Fidalgo

    Liga MX
    Lima advierte que con América quiere ganarlo todo como con Fluminense
    2 mins

    Lima advierte que con América quiere ganarlo todo como con Fluminense

    Liga MX
    Pumas vs. Monterrey: Sergio Canales y su crítica rumbo al partido de la Jornada 7
    2 mins

    Pumas vs. Monterrey: Sergio Canales y su crítica rumbo al partido de la Jornada 7

    Liga MX
    Victor Osimhen se vuelve aficionado de Cruz Azul por Ebere
    1 mins

    Victor Osimhen se vuelve aficionado de Cruz Azul por Ebere

    Liga MX
    Justino Compeán recibe homenaje por su legado en el futbol mexicano
    2 mins

    Justino Compeán recibe homenaje por su legado en el futbol mexicano

    Liga MX
    Jesús Gallardo descarta problemas físicos tras su boda: "Me desvelé un poco con mi esposa"
    1 mins

    Jesús Gallardo descarta problemas físicos tras su boda: "Me desvelé un poco con mi esposa"

    Liga MX
    América: Kevin Álvarez busca revertir los abucheos en aplausos rumbo al juego ante Puebla
    1 mins

    América: Kevin Álvarez busca revertir los abucheos en aplausos rumbo al juego ante Puebla

    Liga MX
    América cumple el sueño de pequeña aficionada
    1 mins

    América cumple el sueño de pequeña aficionada

    Liga MX
    Kevin Álvarez, el Villano Favorito del americanismo
    1:16

    Kevin Álvarez, el Villano Favorito del americanismo

    Liga MX

    Keylor Navas se ha ganado el cariño de la afición auriazul y no solo por ser una leyenda mundial tras su paso histórico en el Real Madrid, sino porque ha tenido grandes actuaciones desde que aterrizó en México en julio del 2025.

    El portero costarricense firmó un contrato de un año con Pumas, el cual finaliza al término del Clausura 2026. Ya se habla sobre una posible renovación, en especial porque Keylor Navas está feliz viviendo en la Ciudad de México y jugando para Pumas.

    Rodrigo Celorio reportó en Insiders TUDN que el arquero tico de 39 años desea quedarse en el club universitario, por lo que no habría problema alguno para su renovación.

    “Lo que yo tengo de información es que la gente de Keylor Navas y Keylor Navas quieren quedarse, están contentos. Obvio, futbolistas de ese nivel, quieren ganar, estar peleando arriba, se frustran mucho más de lo que pasa. Pero yo sé que la gente de Keylor se quiere quedar, que Keylor está contento”, señaló Celorio.

    A pesar de los deseos del portero costarricense, Celorio recordó que en el futbol todo puede pasar. “Todo puede cambiar, si alguien de la directiva dice no, si Keylor dice no. Pero hay intención”, mencionó.

    Desde su llegada a Pumas, Keylor Navas ha disputado 26 partidos en los que ha recibido 35 goles y ha dejado su puerta en cero en seis ocasiones.

    Video ¡Pumas sorprende y revela a su nueva mascota!
    Relacionados:
    Liga MXPumas UNAMKeylor Navas

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Tráiler: Premio lo Nuestro 2026
    ¿Quieres ser mi hijo?
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX