    Omar Tapia: "Santos es como Disneylandia"

    El nuevo estratega de los laguneros le pidió a sus jugadores 'matarse' en la cancha

    Raúl Martínez
    El nuevo estratega de Santos, Omar Tapia, le pidió a sus jugadores ‘matarse’ en el campo ya que considera al equipo lagunero como uno de los mejores del mundo.

    Durante su presentación, el estratega consideró que Santos es como estar en disneylandia.

    “Que se vea reflejado lo que la afición quiere, que sean jugadores muy combativos, protagonistas, que salgamos al campo siendo Santos”

    Santos es un club grande, de los mejores equipos del mundo porque me ha tocado estar en Europa y de verdad esto es disneylandia, es un club hecho como grande y creo que nos falta saltar al campo con valentía y creernos que estamos en el mejor equipo del mundo y de ahí que se maten”, aseguró el Oma Tapia.

    El nuevo timonel de Santos debutará en el Clausura 2026 el próximo sábado cuando los laguneros visiten al León como parte de la jornada 7 donde buscarán salir del fondo de la tabla.

