Liga MX Omar Tapia: "Santos es como Disneylandia" El nuevo estratega de los laguneros le pidió a sus jugadores 'matarse' en la cancha

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video 'Esto es como Disneylandia, Santos es un club grande': Omar Tapia

El nuevo estratega de Santos, Omar Tapia, le pidió a sus jugadores ‘matarse’ en el campo ya que considera al equipo lagunero como uno de los mejores del mundo.

PUBLICIDAD

Durante su presentación, el estratega consideró que Santos es como estar en disneylandia.

“Que se vea reflejado lo que la afición quiere, que sean jugadores muy combativos, protagonistas, que salgamos al campo siendo Santos”

“ Santos es un club grande, de los mejores equipos del mundo porque me ha tocado estar en Europa y de verdad esto es disneylandia, es un club hecho como grande y creo que nos falta saltar al campo con valentía y creernos que estamos en el mejor equipo del mundo y de ahí que se maten”, aseguró el Oma Tapia.