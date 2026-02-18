    Liga MX

    Buenas noticias en América de cara el juego vs. Puebla de la jornada 7 del Cl2026

    Las Águilas buscan reencontrarse con la victoria tras caer en el Clásico.

    Por:
    Raúl Martínez
    Video Sonríe Jardine: Zendejas puede volver y América tener equipo completo al fin

    América buscará reencontrarse con la victoria en el Clausura 2026 cuando visite en el estadio Cuauhtémoc al Puebla con carro completo.

    Y es que André Jardine podrá contar con todo lo que tiene luego de que haya altas posibilidades de que Alejandro Zendejas viaje con el equipo para el compromiso de este viernes.

    Tras no jugar el Clásico ante Chivas, Zendejas regresó a los entrenamientos donde trabajo con el resto del equipo y también por separado.

    Por su parte, el uruguayo Thiago Espinosa podría debutar con las Águilas a pesar de que el martes no trabajó con el equipo d ebido a una enfermedad estomacal que ya superó.

    Israel Reyes también se había ausentado de los entrenamientos, pero también estará disponible para el juego frente a Puebla.

    América llegará a la Jornada 7 en la décima posición con ocho puntos y en el estadio Cuauhtémoc buscará sumar de tres para no alejarse de los equipos punteros.

    Relacionados:
    Liga MXAméricaÁlex ZendejasThiago Espinosa

