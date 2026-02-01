    Liga MX

    Reemplazo de Berterame en Monterrey podría venir de la Liga MX

    Domenec Torrent confirmó en rueda de prensa que el refuerzo se concretaría “en un par de días”.

    Por:Juan Regis
    Video Atención: Reemplazo de Berterame vendría de la Liga MX

    Monterrey trabaja a marchas forzadas antes del cierre de fichajes para poder encontrar al reemplazo de Germán Berterame, quien dejara al club para unirse a Messi y compañía en la MLS con el Inter Miami.

    Demenec Torrent, entrenador de Rayados, confirmó que el reemplazo de Berterame podría estar en la Liga MX.

    " Hay jugadores (en Liga MX) que tienen cualidades para sustituir a Germán (Bertarame), a lo mejor no las mismas, pero que conocen el futbol mexicano".

    El entrenador español señala que las ventajas que podría traerle al club la contratación de un jugador en la Liga MX son varias.

    "Esto te da una ventaja que traer a un jugador extranjero porque está jugando fuera, aparte todo el tema de la visa, tardan tres o cuatro días, sé que el club está trabajando en varias líneas porque a veces se cierran negociaciones muy a pesar de Rayados, porque no todo depende de uno.

    "Faltando muy poco para cerrar el cupo de fichajes vamos a ver si estamos a tiempo, pero el club ha estado trabajando desde hace tiempo desde que supimos que la oferta de Inter Miami iba en serio y Germán quería tener la posibilidad de explorar nuevos horizontes la directiva se puso a trabajar.

    "Supongo que en un par de días espero podamos cerrar a un jugador que nos ayude arriba", sentenció.

    Monterrey salvó otra noche decepcionante en casa gracias al empate ante Tijuana como parte de la Jornada 4 del Clausura 2026 de Liga MX.

