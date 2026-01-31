Monterrey vs. Tijuana EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX
Rayados busca su tercera victoria consecutiva en casa ante Xolos.
Monterrey recibe a Tijuana como parte de la Jornada 4 del Clausura 2026 de Liga MX con su segunda victoria consecutiva en mente para poder posicionarse entre los primeros lugares de la tabla general.
Por su parte, Tijuana no ha perdido en el torneo, pero suma dos empates y una victoria por lo que busca dar un golpe de autoridad para ser más constante tras la pausa en la liga por los amistosos de la selección mexicana.
ALINEACIONES CONFIRMADAS MONTERREY VS. TIJUANA
- Luis Cárdenas
- Ricardo Chávez
- Gerardo Arteaga
- Carlos Salcedo
- Daniel Aceves
- Fidel Ambriz
- Óliver Torres
- Sergio Canales
- Jesús Corona
- Anthony Martial
- Roberto de la Rosa
Tijuana
- Toño Rodríguez
- Rafael Fernández
- Unai Bilbao
- Jackson Porozo
- Pablo Ortiz
- Iván Tona
- Kevin Castañeda
- Ramiro Árciga
- Nacho Rivero
- Mourad Daoudi
- Adonis Preciado
JUEGOS RESTANTES DE LA JORNADA 4 DE LIGA MX
- León vs. Tigres
El partido se llevará a cabo el sábado 31 de enero a las 19:00 del centro de México, a las 8pm ET, 5pm PT. En Estados Unidos podrás seguir la transmisión en ViX.
- Monterrey vs. Tijuana
El partido se llevará a cabo el sábado 31 de enero a las 19:00 del centro de México, a las 8pm ET, 5pm PT. La transmisión en Estados Unidos es por Univision, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y en México por Canal 5, TUDN y ViX.
- Querétaro vs. Pachuca
El partido se llevará a cabo el domingo 1 de febrero a las 17:00 del centro de México, a las 6pm ET, 3pm PT. La transmisión en Estados Unidos es por TUDN, tudn.com y la app de TUDN.