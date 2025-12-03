Video Chivas suma a su primer refuerzo para el Clausura 2026

La afición de Cruz Azul intenta convencer a Ángel Sepúlveda de que se quede en La Máquina y no fiche con Chivas al término del Torneo Apertura 2025.

En plena calificación de Cruz Azul a Semifinales, se reveló que el Guadalajara está en negociaciones con la directiva cementera por el delantero de 34 años.

Tras enterarse de la noticia, los fans celestes acudieron a La Noria con un letrero que decía “Sepu, no te vayas” para interceptar al futbolista antes de su ingreso a las instalaciones.

Ángel Sepúlveda se detuvo para tomarse fotos y dar autógrafos, y la afición aprovechó ese momento para pedirle que no se fuera para el Torneo Clausura 2026.

“No te vayas”, “no nos dejes”, “en Chivas no vas a ganar nada, Sepu”, son los comentarios que se pueden escuchar en un video que subió la cuenta de X El Chemin.

Ángel Sepúlveda no se ha pronunciado sobre su posible salida de Cruz Azul, pues en estos momentos está concentrado para disputar las Semifinales ante Tigres.

La Máquina recibirá este miércoles a los felinos en el Estadio Olímpico Universitario y el sábado visitará el Volcán en busca de conseguir el boleto a la Final de Liga MX.