    Recado de fans de Cruz Azul a Ángel Sepúlveda: "En Chivas no vas a ganar nada"

    La afición interceptó al delantero en La Noria para pedirle que no se vaya de La Máquina.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    La afición de Cruz Azul intenta convencer a Ángel Sepúlveda de que se quede en La Máquina y no fiche con Chivas al término del Torneo Apertura 2025.

    En plena calificación de Cruz Azul a Semifinales, se reveló que el Guadalajara está en negociaciones con la directiva cementera por el delantero de 34 años.

    Tras enterarse de la noticia, los fans celestes acudieron a La Noria con un letrero que decía “Sepu, no te vayas” para interceptar al futbolista antes de su ingreso a las instalaciones.

    Ángel Sepúlveda se detuvo para tomarse fotos y dar autógrafos, y la afición aprovechó ese momento para pedirle que no se fuera para el Torneo Clausura 2026.

    “No te vayas”, “no nos dejes”, “en Chivas no vas a ganar nada, Sepu”, son los comentarios que se pueden escuchar en un video que subió la cuenta de X El Chemin.

    Ángel Sepúlveda no se ha pronunciado sobre su posible salida de Cruz Azul, pues en estos momentos está concentrado para disputar las Semifinales ante Tigres.

    La Máquina recibirá este miércoles a los felinos en el Estadio Olímpico Universitario y el sábado visitará el Volcán en busca de conseguir el boleto a la Final de Liga MX.

