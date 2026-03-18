Liga MX Chivas vs. León EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX El Rebaño Sagrado busca volver al liderato del Clausura 2026 de la Liga MX desde que perdió el invicto.

Video La poderosa marca de goles de 'La Hormiga' González con Chivas

Chivas vs. León de la Jornada 9 se jugará finalmente este miércoles 18 de marzo, como juego pendiente de la pasada fecha doble en el Clausura 2026 de la Liga MX.

Guadalajara puede volver al liderato del torneo mexicano en caso de conseguir el triunfo para poder sumar 27 puntos, y superar a Cruz Azul y Toluca.

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RESULTADOS DE LA JORNADA 9



Estos fueron los marcadores aquella ocasión que fue fecha doble en la Liga MX.