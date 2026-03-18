    Liga MX

    Chivas vs. León EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX

    El Rebaño Sagrado busca volver al liderato del Clausura 2026 de la Liga MX desde que perdió el invicto.

    Por:Antonio Quiroga
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    Video La poderosa marca de goles de 'La Hormiga' González con Chivas

    Chivas vs. León de la Jornada 9 se jugará finalmente este miércoles 18 de marzo, como juego pendiente de la pasada fecha doble en el Clausura 2026 de la Liga MX.

    Guadalajara puede volver al liderato del torneo mexicano en caso de conseguir el triunfo para poder sumar 27 puntos, y superar a Cruz Azul y Toluca.

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    Chivas derrotó 3-0 a Santos el pasado fin de semana, mientras que León cayó 3-0 ante Tijuana en casa, que provocó la renuncia de Ignacio Ambriz como técnico del cuadro del Bajío.

    RESULTADOS DE LA JORNADA 9


    Estos fueron los marcadores aquella ocasión que fue fecha doble en la Liga MX.

    Pachuca 2-1 Necaxa
    Santos 1-2 Cruz Azul
    Atlético de San Luis 4-1 Mazatlán
    Pumas 2-3 Toluca
    Monterrey 4-0 Querétaro
    Puebla 3-1 Tigres
    Atlas 2-1 Tijuana
    América 1-2 Juárez

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