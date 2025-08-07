Video América queda eliminado de la Leagues Cup y Ramón Juárez da la cara de inmediato

Ramón Juárez dijo sentirse dolido por estar eliminados de la Leagues Cup porque América siempre tiene que pelear todos los títulos que tengan enfrente.

Tras la victoria de las Águilas por penales sobre Portland Timbers, el defensor azulcrema lamentó que no les haya alcanzado para avanzar y espera dar la vuelta a la página rápido.

PUBLICIDAD

“ Con un sabor amargo, porque sabemos que tenemos la responsabilidad de pelear siempre por el título, sea el torneo que sea, nos duele y al final, por más que no perdimos un partido en tiempo regular, es algo que no nos alcanzó para pasar a la siguiente ronda”

“ Y créeme que estamos muy conscientes de ver la forma en de qué manera podemos solucionar las cosas para que vengan otra vez primeramente Dios los resultados”, afirmó Juárez.

El autor del gol de América ante Portland Timbers señaló que deben trabajar mucho para evitar errores que le costaron en esta Leagues Cup el pase a la siguiente ronda.

“ Tenemos que estar bien atento a los detalles, la atención los 90 y tantos minutos del juego, porque son partidos donde tienen una y no te perdonan, a pesar de que después no tengan ninguna oportunidad más”

“Entonces creo que tenemos que trabajar mucho eso y somos muy conscientes de lo que tenemos que mejorar”, añadió.

América culminó el torneo con cinco puntos luego de empatar en sus tres compromisos y conseguir dos unidades extra en tanda de penaltis.

Las Águilas regresarán a la acción del Apertura 2025 de la Liga MX el próximo sábado cuando enfrenten a Querétaro como parte de la jornada 4.