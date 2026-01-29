Liga MX Raphael Veiga al América: Palmeiras tiene acuerdo verbal, según reportes Esto es lo que se sabe sobre la transferencia del jugador brasileño a la Liga MX como refuerzo.

Video ¡Brasil quiere llevarse a pieza clave del América!

El interés de América por Raphael Veiga parece que pronto tendrá un final feliz para el cuadro de la Liga MX, de acuerdo a lo que reportan desde Brasil.

Este jueves el medio Globo afirmó que ya hay un acuerdo verbal entre América y Palmeiras para la cesión del jugador en este mismo mercado de transferencias.

"El club ha cerrado un acuerdo de préstamo con opción de compra del mediocampista al América de México hasta fin de año. Cuentan con el visto bueno del jugador, quien ve esta oportunidad para recuperar su mejor nivel en una liga tan competitiva como la mexicana. El año pasado sufrió lesiones y su rendimiento fue bastante irregular".

A falta de que América pueda oficializar alguna salida de sus jugadores extranjeros, todo apunta a que en las próximas horas se pueda anunciar a Raphael Veiga como refuerzo.

Los detalles de la transferencia no se han revelado, pero de acuerdo a Globo, los términos de las negociaciones agradaron al Palmeiras como al propio jugador para su salida.

El cuadro de las Águilas jugará este sábado 31 de enero ante Necaxa en horario atípico, como parte de la agenda de la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX.