    Liga MX

    Raphael Veiga al América: Palmeiras tiene acuerdo verbal, según reportes

    Esto es lo que se sabe sobre la transferencia del jugador brasileño a la Liga MX como refuerzo.

    Por:Antonio Quiroga
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Brasil quiere llevarse a pieza clave del América!

    El interés de América por Raphael Veiga parece que pronto tendrá un final feliz para el cuadro de la Liga MX, de acuerdo a lo que reportan desde Brasil.

    Este jueves el medio Globo afirmó que ya hay un acuerdo verbal entre América y Palmeiras para la cesión del jugador en este mismo mercado de transferencias.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    ¿Cuánto valió cada gol y asistencia de Bogusz en Cruz Azul?
    1 mins

    ¿Cuánto valió cada gol y asistencia de Bogusz en Cruz Azul?

    Liga MX
    Los jugadores más caros de Liga MX en ser vendidos al extranjero
    1 mins

    Los jugadores más caros de Liga MX en ser vendidos al extranjero

    Liga MX
    Mateusz Bogusz es baja de Cruz Azul de forma oficial
    1 mins

    Mateusz Bogusz es baja de Cruz Azul de forma oficial

    Liga MX
    Liga MX: Pumas recibió esto a cambio de Jorge Ruvalcaba
    1 mins

    Liga MX: Pumas recibió esto a cambio de Jorge Ruvalcaba

    Liga MX
    ¡Andrés Montaño, ya ve la luz tras grave lesión que lo alejó ocho meses!
    1 mins

    ¡Andrés Montaño, ya ve la luz tras grave lesión que lo alejó ocho meses!

    Liga MX
    ¿Por qué América cambió de director deportivo?
    2 mins

    ¿Por qué América cambió de director deportivo?

    Liga MX
    Andrés Montaño habla de su lesión que lo alejó de las canchas
    2:09

    Andrés Montaño habla de su lesión que lo alejó de las canchas

    Liga MX
    Paulo Victor puede dejar a América tras atraer interés desde Brasil
    1 mins

    Paulo Victor puede dejar a América tras atraer interés desde Brasil

    Liga MX
    ¡Brasil quiere llevarse a pieza clave del América!
    1:46

    ¡Brasil quiere llevarse a pieza clave del América!

    Liga MX
    ¡Esta es la razón por la que Diego Ramírez deja el club América!
    2:25

    ¡Esta es la razón por la que Diego Ramírez deja el club América!

    Liga MX

    "El club ha cerrado un acuerdo de préstamo con opción de compra del mediocampista al América de México hasta fin de año. Cuentan con el visto bueno del jugador, quien ve esta oportunidad para recuperar su mejor nivel en una liga tan competitiva como la mexicana. El año pasado sufrió lesiones y su rendimiento fue bastante irregular".

    A falta de que América pueda oficializar alguna salida de sus jugadores extranjeros, todo apunta a que en las próximas horas se pueda anunciar a Raphael Veiga como refuerzo.

    Los detalles de la transferencia no se han revelado, pero de acuerdo a Globo, los términos de las negociaciones agradaron al Palmeiras como al propio jugador para su salida.

    El cuadro de las Águilas jugará este sábado 31 de enero ante Necaxa en horario atípico, como parte de la agenda de la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX.

    Video Caso de Víctor Dávila da un giro en América
    Relacionados:
    Liga MXAméricaRaphael Veiga

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    YE Live in Mexico
    Par de ideotas
    Gratis
    Tráiler: Tormento
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX