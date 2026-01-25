    Liga MX

    Concierto obliga al América cambiar su hora de juego vs. Necaxa

    Las Águilas reciben a los Rayos con la obligación de sacar sus primer triunfo del Clausura 2026.

    Raúl Martínez
    El partido del América frente a Necaxa por la jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX sufrió un cambio de horario debido a un concierto que se celebrará en la Plaza de Toros México.

    En un inicio el partido entre Águilas y Rayos estaba programado para disputarse el sábado 31 de enero a las 9:00 pm del Centro de México, pero el juego se adelantó cinco horas para no empalmarse con el segundo concierto de Kanye West que se llevará a cabo a las 8:00 pm a un costado del estadio Ciudad de los Deportes.

    Esto se debe a las medidas de protección civil de la Alcaldía Benito Juárez que no permite que se lleven en simultaneo eventos en la Plaza de Toros y el estadio Azulcrema por temas de seguridad

    Cabe destacar que América no tuvo muchas alternativas para modificar su horario de juego, ya que no podía jugarlo un día antes debido a la primera presentación de Kanye West en la Plaza de Toros y por el partido de Pumas que se jugará por la noche en Ciudad Universitaria.

    Ni tampoco pudo cambiar su juego para el domingo ya que ese día el equipo femenil de las Águilas disputará su compromiso frente a Pumas por la jornada 6 del Clausura 2026.

    Tras tres jornadas disputadas el América suma dos puntos y ningún gol a favor, por lo que el juego ante Necaxa será clave para el equipo de André Jardine.

