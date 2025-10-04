Querétaro vs. Puebla: horario y dónde ver el partido de la Jornada 12 del Apertura 2025

La Jornada 12 de la Liga MX Apertura 2025 sigue en marcha y los aficionados están listos para disfrutar de un emocionante encuentro entre Querétaro y Puebla. Este partido se llevará a cabo el próximo 4 de octubre de 2025 en el Estadio La Corregidora, donde ambos equipos buscarán sumar puntos cruciales en su camino hacia la liguilla. Querétaro, conocido por su garra en el campo, se enfrentará a un Puebla que ha demostrado ser un rival complicado en los últimos años.

Históricamente, Querétaro y Puebla han tenido encuentros interesantes en la Liga MX, con momentos memorables que han dejado huella en sus aficionados. Este partido promete ser otro capítulo emocionante en su historia. Si quieres saber dónde podrás ver este duelo por televisión, ¡sigue leyendo y descubre todos los detalles para no perderte ni un minuto de la acción!

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO QUERÉTARO VS. PUEBLA DE LA JORNADA 12

Querétaro llega al partido con la moral baja tras perder el pasado encuentro ante Tigres, aunque aún persisten algunas dudas sobre su rendimiento. Por su parte, Puebla, que cayó ante Guadalajara, buscará redimirse y revertir su situación, ya que la presión por obtener un buen resultado se hace cada vez más evidente.

Cuándo es el Querétaro vs. Puebla: el juego es el sábado, 4 de octubre de 2025 en el Estadio La Corregidora.

A qué hora es el Querétaro vs. Puebla: el partido inicia en México a las 5:00PM; en Estados Unidos es a las 7:00PM tiempo del Este, 6:00PM tiempo del Centro y 4:00PM tiempo del Pacífico.

Dónde ver el Querétaro vs. Puebla: El evento estará disponible en los Estados Unidos a través de ViX.