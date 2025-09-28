Tigres se impone a Querétaro a domicilio durante la Jornada 11 de la Liga MX
Con tantos de Juan Brunetta y Marcelo Flores, los felinos derrotan a los Gallos Blancos a domicilio y se mantienen en la pelea por los primeros cinco lugares de la tabla.
En partido de la Jornada 11 del Torneo Apertura 2025, Tigres se metió al Estadio La Corregidora y, con tantos de Juan Brunetta y Marcelo Flores, doblegó 2-0 al Querétaro, que terminaron con uno menos y fallaron un penal.
Sería hasta los 30 minutos, a fuerza de mucho insistir, cuando tras una jugada de pared con Ángel Correa, que Juan Brunetta recibió el balón, se metió al área, jaló el gatillo y venció a Guillermo Allison para el primero de los Tigres.
Las cosas se complicaron más para los Gallos Blancos, cuando Mateo Coronel barrió por detrás a Joaquim Pereira, razón por lo que se ganó la roja directa y dejó en inferioridad numérica a los suyos desde antes de que se acabara el primer tiempo.
Ya en la complementaria, a los 53 minutos, tras rematar de cabeza en el área, el rechace le regresó a los pies, a lo que Marcelo Flores simplemente pateó la de gajos para mandarla al fondo y poner el 2-0 para los Tigres.
Finalmente, los Gallos Blancos, por la vía del penal, pudieron recortar la distancia merecidamente, sin embargo, Pablo Barrera voló su disparo desde los 11 pasos y de frente a Nahuel Guzmán.
Con este 2-0 final, los Tigres llegaron a 22 puntos y se mantuvieron entre los mejores cinco de la competencia; mientras que el Querétaro se quedó con ocho unidades y es penúltimo sitio de la tabla.