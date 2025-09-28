En partido de la Jornada 11 del Torneo Apertura 2025, Tigres se metió al Estadio La Corregidora y, con tantos de Juan Brunetta y Marcelo Flores, doblegó 2-0 al Querétaro, que terminaron con uno menos y fallaron un penal.

Sería hasta los 30 minutos, a fuerza de mucho insistir, cuando tras una jugada de pared con Ángel Correa, que Juan Brunetta recibió el balón, se metió al área, jaló el gatillo y venció a Guillermo Allison para el primero de los Tigres.

Las cosas se complicaron más para los Gallos Blancos, cuando Mateo Coronel barrió por detrás a Joaquim Pereira, razón por lo que se ganó la roja directa y dejó en inferioridad numérica a los suyos desde antes de que se acabara el primer tiempo.

Ya en la complementaria, a los 53 minutos, tras rematar de cabeza en el área, el rechace le regresó a los pies, a lo que Marcelo Flores simplemente pateó la de gajos para mandarla al fondo y poner el 2-0 para los Tigres.

Finalmente, los Gallos Blancos, por la vía del penal, pudieron recortar la distancia merecidamente, sin embargo, Pablo Barrera voló su disparo desde los 11 pasos y de frente a Nahuel Guzmán.