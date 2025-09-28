    Tigres

    Tigres se impone a Querétaro a domicilio durante la Jornada 11 de la Liga MX

    Con tantos de Juan Brunetta y Marcelo Flores, los felinos derrotan a los Gallos Blancos a domicilio y se mantienen en la pelea por los primeros cinco lugares de la tabla.

    Por:
    Erick Morales Baca.
    Video ¡Extra, extra! Marcelo Flores anota con Tigres, el 0-2 ante Querétaro

    En partido de la Jornada 11 del Torneo Apertura 2025, Tigres se metió al Estadio La Corregidora y, con tantos de Juan Brunetta y Marcelo Flores, doblegó 2-0 al Querétaro, que terminaron con uno menos y fallaron un penal.

    Sería hasta los 30 minutos, a fuerza de mucho insistir, cuando tras una jugada de pared con Ángel Correa, que Juan Brunetta recibió el balón, se metió al área, jaló el gatillo y venció a Guillermo Allison para el primero de los Tigres.

    Las cosas se complicaron más para los Gallos Blancos, cuando Mateo Coronel barrió por detrás a Joaquim Pereira, razón por lo que se ganó la roja directa y dejó en inferioridad numérica a los suyos desde antes de que se acabara el primer tiempo.

    Ya en la complementaria, a los 53 minutos, tras rematar de cabeza en el área, el rechace le regresó a los pies, a lo que Marcelo Flores simplemente pateó la de gajos para mandarla al fondo y poner el 2-0 para los Tigres.

    Finalmente, los Gallos Blancos, por la vía del penal, pudieron recortar la distancia merecidamente, sin embargo, Pablo Barrera voló su disparo desde los 11 pasos y de frente a Nahuel Guzmán.

    Con este 2-0 final, los Tigres llegaron a 22 puntos y se mantuvieron entre los mejores cinco de la competencia; mientras que el Querétaro se quedó con ocho unidades y es penúltimo sitio de la tabla.

