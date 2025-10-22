    Guadalajara

    Horario y dónde ver Querétaro vs. Chivas de la Jornada 14del Apertura 2025

    Guadalajara aspira a meterse de lleno a Liguilla directa si Pachuca y Tijuana tropiezan este mismo día.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Video ¡Por Liguilla directa! Así puedes ver Querétaro vs. Chivas de Liga MX

    El Querétaro vs. Chivas es uno de los partidos más atractivos de la Jornada 14 del Apertura 2025 de la Liga MX, que será la segunda y última fecha doble del semestre.

    El cuadro de Chivas viene de derrotar 2-0 a Mazatlán para ubicarse ahora en octava posición con 20 puntos, cerca de la zona de puestos de Liguilla directa.

    Querétaro fue goleado 4-0 por Toluca, que clasificó a la Fiesta Grande, para mantenerse en el sitio 16 con apenas 11 unidades, aún con opciones de Play-In.

    HORARIO Y DÓNDE VER QUERÉTARO VS. CHIVAS, DEL APERTURA 2025


    El Querétaro vs. Chivas puede funcionarle al Guadalajara, en caso de conseguir un triunfo y combinarse con derrotas de Pachuca y Tijuana, para meterse en zona directa a los Cuartos de Final.

    Los Gallos Blancos buscan dar la sorpresa al Rebaño Sagrado, a espera de una derrota de Pumas para competir por ese último puesto para el Repechaje.

    • Fecha: miércoles 22 de octubre, Estadio La Corregidora en Querétaro
    • Horario: el partido comenzará a las 7:00 pm CT de México y en Estados Unidos a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT
    • Dónde ver: la transmisión del juego será únicamente a través de ViX para Estados Unidos.

