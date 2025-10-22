El Querétaro vs. Chivas es uno de los partidos más atractivos de la Jornada 14 del Apertura 2025 de la Liga MX, que será la segunda y última fecha doble del semestre.

El cuadro de Chivas viene de derrotar 2-0 a Mazatlán para ubicarse ahora en octava posición con 20 puntos, cerca de la zona de puestos de Liguilla directa.

PUBLICIDAD

Querétaro fue goleado 4-0 por Toluca, que clasificó a la Fiesta Grande, para mantenerse en el sitio 16 con apenas 11 unidades, aún con opciones de Play-In.

HORARIO Y DÓNDE VER QUERÉTARO VS. CHIVAS, DEL APERTURA 2025



El Querétaro vs. Chivas puede funcionarle al Guadalajara, en caso de conseguir un triunfo y combinarse con derrotas de Pachuca y Tijuana, para meterse en zona directa a los Cuartos de Final.

Los Gallos Blancos buscan dar la sorpresa al Rebaño Sagrado, a espera de una derrota de Pumas para competir por ese último puesto para el Repechaje.