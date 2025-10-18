    Guadalajara

    Chivas vs. Mazatlán, resumen y goles del partido de la jornada 13 de la Liga MX

    Las anotaciones de Armando y ‘Cotorro’ González le dan a Guadalajara su cuarta victoria de forma consecutiva.

    Alonso Ramírez.
    Video Resumen | Chivas derrota a Mazatlán y se mete a zona de Liguilla

    Chivas recibió a Mazatlán en partido correspondiente a la jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga MX, duelo que se disputó en la cancha del Estadio Akron, Guadalajara buscaba su cuarta victoria en fila.

    Al minuto nueve, el Akron explotó con la gran definición de la ‘Hormiga’ González, pero tras revisar el VAR, el delantero Rojiblanco bajó el balón con el brazo y el silbante invalidó la anotación y el gran festejo a lo Goku de Dragón Ball.

    Cerca de la medida hora de juego, ‘Hormiga’ González cayó en el área y volvió a aparecer el VAR, ahora decidieron marcar penalti para Chivas por una patada sobre el delantero, el mismo Armando tomó el balón y con personalidad sacó el disparo inatajable para el arquero Cañonero, ahora sí hubo teletransportación.

    A los 40 minutos, el Rebaño Sagrado incrementó la ventaja con la anotación de Bryan González, el centró de lado a lado del campo de Richard Ledezma fue prefecto para la llegada del Cotorro, quien remató y mandó guardar el esférico.

    Mazatlán intentó, pero no pudo superar en ningún momento a la zona defensiva de los Rojiblancos, tuvieron una clara en todo el juego, pero fallaron en la definición de cara al arco de ‘Tala’ Rangel. Los de Gabriel Milito manejaron el balón y el reloj de juego.

    Con este resultado, Chivas llegará a 20 puntos, mientras que Mazatlán se quedará con once unidades. Para la siguiente fecha del Apertura 2025 de la Liga MX, Guadalajara visitará a Querétaro y los Cañoneros recibirán a Santos Laguna.

